https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861395926.html

Спецоперация, 28 марта: российские военные сбили управляемый снаряд GLSDB

Спецоперация, 28 марта: российские военные сбили управляемый снаряд GLSDB - РИА Новости, 28.03.2023

Спецоперация, 28 марта: российские военные сбили управляемый снаряд GLSDB

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены один управляемый реактивный снаряд РСЗО GLSDB ("умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T22:32

2023-03-28T22:32

2023-03-28T22:32

специальная военная операция на украине

в мире

китай

сша

сергей шойгу

денис пушилин

андрей марочко

оон

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены один управляемый реактивный снаряд РСЗО GLSDB ("умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США) и восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили во вторник в Министерстве обороны России. Ход спецоперацииМинобороны России сообщило, что на херсонском направлении за сутки уничтожено до 18 украинских боевиков и пять автомобилей. На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 240 украинских военных и наемников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30. На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожены до 20 украинских солдат и офицеров. Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях группировкой войск "Восток" было нанесено поражение украинским подразделениям в районах Новомихайловки и Угледара в ДНР. На купянском направлении поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области, потери противника составили до 65 украинских военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено до 125 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Гвоздика". Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях, в частности, производство снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет. По данным военного ведомства, министр посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях. Шойгу проинспектировал производственные мощности, непосредственно задействованные в выпуске продукции для обеспечения спецоперации. В новых регионахВоенный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что Киев перебрасывает технику в Харьковскую область, Ранее эксперт сообщил, что Киев стягивает артиллерию польского производства в район Купянска Харьковской области. Он подчеркнул, что противник активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" назвал терактом покушение на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Пушилин подчеркнул, что украинские войска в понедельник предприняли попытку разведки боем на угледарском направлении, но потерпели неудачу, потеряв 30 бойцов и несколько единиц техники. Что касается Марьинки, рассказал он, в городе продолжаются ожесточенные бои, российские силы продвигаются. При этом ситуация затрудняется тем, что Киев имеет возможность перебрасывать новые резервы в город, "не считаясь с потерями". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило в телеграм-канале, что украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии. Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины производства Германии на территорию жилого поселка. Международная обстановкаМинистр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что полученные от Великобритании танки Challenger 2 скоро приступят к выполнению боевых задач. МИД Белоруссии заявил, что военное сотрудничество республики и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом, и размещение ядерных боезарядов на территории страны без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям статей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в комментарии пресс-службы министерства, поступившем в РИА Новости. Минобороны Португалии написало в своем аккаунте в Twitter, что в Киев уже прибыли три боевых танка Leopard 2A6, отправленные Лиссабоном. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия открыта для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в ходе его предстоящего визита на станцию. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на виртуальной встрече с зарубежными коллегами на тему перспектив достижения "справедливого и прочного мира на Украине" заявил, что предложения о немедленном прекращении огня на Украине могут оказаться "циничной ловушкой", которая заморозит конфликт. Расследование диверсии на газопроводахВ понедельник Совбез ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За это выступили лишь Россия, Китай и Бразилия. Остальные члены Совета воздержались. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Китай надеется, что международное расследование диверсии на "Северных потоках" состоится, а его итоги будут представлены как можно скорее. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на том же заседании заявил, что СБ ООН несет особую ответственность в контексте расследования взрывов на "Северных потоках". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью РИА Новости, что Запад оказывал сильное давление на членов СБ ООН, чтобы те не голосовали за проект резолюции РФ, призывающей генсека организации создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках". Он добавил, что ряд членов СБ ООН ждут от Дании, Германии, Швеции оперативного расследования диверсии на "Северных потоках" - это стало позитивным итогом голосования по российской резолюции в понедельник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль сожалеет об отказе Совета безопасности ООН от российской резолюции по "Северным потокам", все должны быть заинтересованы в том, чтобы найти заказчиков и исполнителей теракта на газопроводах, а также в объективном расследовании. Он подчеркнул, что Россия продолжит прилагать усилия, чтобы не дать "замотать" тему терактов на "Северных потоках". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по расследованию терактов на "Северных потоках", будет добиваться определения виновных и привлечения их к ответственности. Автор расследования о диверсии на трубопроводах "Северного потока" Сеймур Херш заявил РИА Новости, что не удивлен отказом Совбеза ООН принять российскую резолюцию, призывающую создать международную комиссию для расследования теракта. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что проект российской резолюции по проведению международного расследования взрывов на "Северных потоках" предлагает важные опции для выяснения правды, Китай сожалеет, что СБ ООН не смог достичь консенсуса. Она добавила, что США постоянно стремятся провести так называемые расследования в отношении многих развивающихся стран, но в случае с "Северными потоками" ведут себя скрытно, это очевидные двойные стандарты. По словам Мао Нин, Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках", чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны.

https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861254999.html

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https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

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китай

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в мире, китай, сша, сергей шойгу, денис пушилин, андрей марочко, оон, северный поток