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В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300
В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 28.03.2023
В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300
Российские военные уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило во вторник в сводке... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:37
2023-03-28T14:37
2023-03-28T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
зрк с-300
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило во вторник в сводке министерство обороны РФ.В целом российские военные в течение суток нанесли поражение 96 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, отмечает МО РФ.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300
ВС России уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300