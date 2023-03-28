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В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300

В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 28.03.2023

В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300

Российские военные уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило во вторник в сводке... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:37

2023-03-28T14:37

2023-03-28T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

зрк с-300

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило во вторник в сводке министерство обороны РФ.В целом российские военные в течение суток нанесли поражение 96 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, отмечает МО РФ.

херсонская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)