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В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 28.03.2023 (обновлено: 14:39 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861253866.html
В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300
В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 28.03.2023
В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300
Российские военные уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило во вторник в сводке... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:37
2023-03-28T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
зрк с-300
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило во вторник в сводке министерство обороны РФ.В целом российские военные в течение суток нанесли поражение 96 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, отмечает МО РФ.
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безопасность, херсонская область , зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Херсонской области уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300

ВС России уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная позиция украинского ЗРК С-300
Уничтоженная позиция украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная позиция украинского ЗРК С-300. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило во вторник в сводке министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом российские военные в течение суток нанесли поражение 96 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 марта, 15:56
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьЗРК С-300Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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