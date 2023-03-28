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Российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять машин ВСУ
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять машин ВСУ - РИА Новости, 28.03.2023
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять машин ВСУ
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:33
2023-03-28T14:33
2023-03-28T14:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 18-ти украинских военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять машин ВСУ
Минобороны: российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять автомобилей ВСУ