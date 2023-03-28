Рейтинг@Mail.ru
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять машин ВСУ - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 28.03.2023 (обновлено: 14:40 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861252079.html
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять машин ВСУ
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять машин ВСУ - РИА Новости, 28.03.2023
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять машин ВСУ
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:33
2023-03-28T14:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197955_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_77d6a43db407eee3589ff7b58ad7acb7.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 18-ти украинских военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197955_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d47f5bc04623bfae65b9cf6e2261d846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять машин ВСУ

Минобороны: российские войска на Херсонском направлении уничтожили пять автомобилей ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 18-ти украинских военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 марта, 15:56
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала