https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861251654.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек - РИА Новости, 28.03.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 190 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:32
2023-03-28T14:32
2023-03-28T14:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 190 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - отметили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Харьковская область
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек
Минобороны России: Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях до 190 человек
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 190 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке
Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - отметили в министерстве.