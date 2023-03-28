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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек - РИА Новости, 28.03.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 190 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:32

2023-03-28T14:32

2023-03-28T14:41

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 190 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - отметили в министерстве.

луганская народная республика

харьковская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, харьковская область