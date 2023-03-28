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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 28.03.2023 (обновлено: 14:41 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861251654.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек - РИА Новости, 28.03.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 190 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:32
2023-03-28T14:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 190 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - отметили в министерстве.
луганская народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Харьковская область
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 190 человек

Минобороны России: Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях до 190 человек

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненому украинскому солдату
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 190 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 марта, 15:56
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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