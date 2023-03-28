https://ria.ru/20230328/spasenie-1861117512.html
Спасатели эвакуировали рыбака с инсультом с судна в Охотском море
Спасатели эвакуировали рыбака с инсультом с судна в Охотском море - РИА Новости, 28.03.2023
Спасатели эвакуировали рыбака с инсультом с судна в Охотском море
С судна в Охотском море эвакуировали рыбака с инсультом, сообщил в Telegram-канале главк МЧС по Магаданской области. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:27
2023-03-28T08:27
2023-03-28T09:35
хорошие новости
происшествия
охотское море
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 28 мар — РИА Новости. С судна в Охотском море эвакуировали рыбака с инсультом, сообщил в Telegram-канале главк МЧС по Магаданской области. "Требовалась эвакуация больного с борта судна "Сланцы", находящегося в акватории Охотского моря. По предварительной информации, причиной недомогания мужчины стал инсульт", — говорится в релизе.Для этого потребовался вертолет, на борт которого мужчину подняли при помощи специальной корзины и бортовой лебедки. Затем под наблюдением медиков его доставили в Магаданскую областную больницу. Как отметили в МЧС, сложность работы спасателей заключалась в том, что им пришлось действовать в темное время суток, когда сложнее ориентироваться на местности.
https://ria.ru/20230324/spasenie-1860476196.html
охотское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Охотское море, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели эвакуировали рыбака с инсультом с судна в Охотском море
Магаданские спасатели эвакуировали рыбака с инсультом с судна "Сланцы" в Охотском море
МАГАДАН, 28 мар — РИА Новости.
С судна в Охотском море эвакуировали рыбака с инсультом, сообщил в Telegram-канале
главк МЧС по Магаданской области.
"Требовалась эвакуация больного с борта судна "Сланцы", находящегося в акватории Охотского моря. По предварительной информации, причиной недомогания мужчины стал инсульт", — говорится в релизе.
Для этого потребовался вертолет, на борт которого мужчину подняли при помощи специальной корзины и бортовой лебедки. Затем под наблюдением медиков его доставили в Магаданскую областную больницу.
Как отметили в МЧС, сложность работы спасателей заключалась в том, что им пришлось действовать в темное время суток, когда сложнее ориентироваться на местности.
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