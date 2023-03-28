https://ria.ru/20230328/spasenie-1861117512.html

Спасатели эвакуировали рыбака с инсультом с судна в Охотском море

Спасатели эвакуировали рыбака с инсультом с судна в Охотском море - РИА Новости, 28.03.2023

Спасатели эвакуировали рыбака с инсультом с судна в Охотском море

С судна в Охотском море эвакуировали рыбака с инсультом, сообщил в Telegram-канале главк МЧС по Магаданской области. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:27

2023-03-28T08:27

2023-03-28T09:35

хорошие новости

происшествия

охотское море

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 28 мар — РИА Новости. С судна в Охотском море эвакуировали рыбака с инсультом, сообщил в Telegram-канале главк МЧС по Магаданской области. "Требовалась эвакуация больного с борта судна "Сланцы", находящегося в акватории Охотского моря. По предварительной информации, причиной недомогания мужчины стал инсульт", — говорится в релизе.Для этого потребовался вертолет, на борт которого мужчину подняли при помощи специальной корзины и бортовой лебедки. Затем под наблюдением медиков его доставили в Магаданскую областную больницу. Как отметили в МЧС, сложность работы спасателей заключалась в том, что им пришлось действовать в темное время суток, когда сложнее ориентироваться на местности.

https://ria.ru/20230324/spasenie-1860476196.html

охотское море

магаданская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, охотское море, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)