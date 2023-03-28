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"Союз МС-22" возвращается на Землю. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.03.2023
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14:34 28.03.2023 (обновлено: 14:46 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/soyuz-1861120636.html
"Союз МС-22" возвращается на Землю. Прямая трансляция
"Союз МС-22" возвращается на Землю. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.03.2023
"Союз МС-22" возвращается на Землю. Прямая трансляция
Российский космический корабль "Союз МС-22" возвращается на Землю. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:34
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земля
космос
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Российский космический корабль "Союз МС-22" возвращается на Землю.
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353
60
353
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LIVE: Посадка космического корабля "Союз МС-22" на Землю
LIVE: Посадка космического корабля "Союз МС-22" на Землю
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земля, космос, видео
Земля, Космос
"Союз МС-22" возвращается на Землю. Прямая трансляция
Российский космический корабль "Союз МС-22" возвращается на Землю.
2023-03-28T14:34
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PT48M27S

"Союз МС-22" возвращается на Землю. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Российский космический корабль "Союз МС-22" возвращается на Землю.
 
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