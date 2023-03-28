https://ria.ru/20230328/soyuz-1861120636.html
"Союз МС-22" возвращается на Землю. Прямая трансляция
"Союз МС-22" возвращается на Землю. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.03.2023
"Союз МС-22" возвращается на Землю. Прямая трансляция
Российский космический корабль "Союз МС-22" возвращается на Землю. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:34
2023-03-28T14:34
2023-03-28T14:46
земля
космос
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Российский космический корабль "Союз МС-22" возвращается на Землю.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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LIVE: Посадка космического корабля "Союз МС-22" на Землю
LIVE: Посадка космического корабля "Союз МС-22" на Землю
2023-03-28T14:34
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PT48M27S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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земля, космос, видео
Земля, Космос
"Союз МС-22" возвращается на Землю. Прямая трансляция
Российский космический корабль "Союз МС-22" возвращается на Землю.
2023-03-28T14:34
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PT48M27S
Российский космический корабль "Союз МС-22" возвращается на Землю.