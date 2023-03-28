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В США заявили об уникальности союза России и Китая - РИА Новости, 28.03.2023
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01:57 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/soyuz-1861100139.html
В США заявили об уникальности союза России и Китая
В США заявили об уникальности союза России и Китая - РИА Новости, 28.03.2023
В США заявили об уникальности союза России и Китая
За всю историю человечества не наблюдалось явления, похожего на союз России и Китая, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T01:57
2023-03-28T01:57
в мире
сша
си цзиньпин
ричард никсон
россия
китай
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За всю историю человечества не наблюдалось явления, похожего на союз России и Китая, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Сейчас между Россией и Китаем создан союз, которого не существовало за всю историю человечества", — отметил Джонсон.По его словам, уникальность заключается во взаимном дополнении — Китай представляет собой величайшую промышленную державу, в то время как Россия главенствует в поставке сырьевых товаров и редкоземельных минералов. Кроме того, добавил бывший разведчик, российский оборонный сектор также крайне силен.В беседе Джонсон упомянул, Вашингтон давно пытается препятствовать укреплению связей Москвы и Китая. Так, заявил аналитик, поездка президента США Ричарда Никсона в поднебесную в 1972 году была направлена на то, чтобы "вбить клин" между СССР и Китаем, однако его попытка не привела к успеху.Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в Россию — первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом Владимиром Путиным около 4,5 часа беседовали один на один. Затем, 21 марта, Си провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления и назвали встречу успешной.
https://ria.ru/20230326/razgovor-1860769913.html
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в мире, сша, си цзиньпин, ричард никсон, россия, китай
В мире, США, Си Цзиньпин, Ричард Никсон, Россия, Китай
В США заявили об уникальности союза России и Китая

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: союз Китая и России не имеет аналогов в истории человечества

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За всю историю человечества не наблюдалось явления, похожего на союз России и Китая, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Сейчас между Россией и Китаем создан союз, которого не существовало за всю историю человечества", — отметил Джонсон.
По его словам, уникальность заключается во взаимном дополнении — Китай представляет собой величайшую промышленную державу, в то время как Россия главенствует в поставке сырьевых товаров и редкоземельных минералов. Кроме того, добавил бывший разведчик, российский оборонный сектор также крайне силен.
В беседе Джонсон упомянул, Вашингтон давно пытается препятствовать укреплению связей Москвы и Китая. Так, заявил аналитик, поездка президента США Ричарда Никсона в поднебесную в 1972 году была направлена на то, чтобы "вбить клин" между СССР и Китаем, однако его попытка не привела к успеху.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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26 марта, 19:32
Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в Россию — первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом Владимиром Путиным около 4,5 часа беседовали один на один. Затем, 21 марта, Си провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления и назвали встречу успешной.
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