https://ria.ru/20230328/sotrudnichestvo-1861274697.html

Сийярто опроверг сообщения СМИ о прекращении сотрудничества с "Росатомом"

Сийярто опроверг сообщения СМИ о прекращении сотрудничества с "Росатомом" - РИА Новости, 28.03.2023

Сийярто опроверг сообщения СМИ о прекращении сотрудничества с "Росатомом"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения СМИ о том, что венгерская сторона якобы хочет отказаться от сотрудничества с "Росатомом" в строительстве АЭС... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:31

2023-03-28T15:31

2023-03-28T15:31

в мире

россия

венгрия

петер сийярто

будапешт

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "пакш"

аэс "пакш-2"

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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения СМИ о том, что венгерская сторона якобы хочет отказаться от сотрудничества с "Росатомом" в строительстве АЭС "Пакш-2". Ранее в венгерских и других западных СМИ появилась информация о том, что Венгрия якобы намерена сменить основного подрядчика строительства АЭС "Пакш-2" с "Росатома" на французскую Framatome. "Постоянно появляются фейковые новости в международных либеральных СМИ. В последний раз можно было прочитать, что венгерское правительство отказывается от сотрудничества с "Росатомом", что является откровенной ложью. Мы привержены выполнить контракт, заключённый с " Росатомом" 9 лет назад. Мы привержены построить АЭС "Пакш-2" с "Росатомом". Наше сотрудничество с "Росатомом" до сих пор приносило позитивный опыт. Нет никаких причин отказываться от этого сотрудничества", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Он пояснил, что "когда речь идёт об увеличении роли французской Framatome в инвестициях, то это связано с тем, что Framatome и Siemens Energy должны были вместе поставлять автоматическую систему управления, но поскольку немецкое правительство по политическим причинам блокирует законтрактованное участие Siemens energy в этом проекте, то мы хотели бы больше полагаться на французов в поставках этой системы". "Хотел бы отметить, что наш опыт сотрудничества с "Росатомом" позитивный. Мы хотим и будем строить с "Росатомом" новые блоки АЭС "Пакш", - добавил министр. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html

https://ria.ru/20230322/gaz-1859866891.html

https://ria.ru/20230130/vengriya-1848472939.html

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в мире, россия, венгрия, петер сийярто, будапешт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш", аэс "пакш-2"