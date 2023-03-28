https://ria.ru/20230328/shotlandiya-1861322802.html
Хамзу Юсуфа официально избрали первым министром Шотландии
Хамзу Юсуфа официально избрали первым министром Шотландии - РИА Новости, 28.03.2023
Хамзу Юсуфа официально избрали первым министром Шотландии
Избранный в понедельник глава Шотландской национальной партии Хамза Юсуф по итогам голосования в шотландском парламенте был официально избран первым министром... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:39
2023-03-28T17:39
2023-03-28T17:39
в мире
шотландия
никола стерджен
шотландская национальная партия
хамза юсуф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Избранный в понедельник глава Шотландской национальной партии Хамза Юсуф по итогам голосования в шотландском парламенте был официально избран первым министром Шотландии, сообщает телеканал Sky News.Никола Стерджен 15 февраля объявила об уходе в отставку после восьми лет в должности первого министра Шотландии. В понедельник по итогам голосования новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсуф.В сообщении отмечается, что большинство депутатов парламента Шотландии поддержали кандидатуру Юсуфа на пост первого премьера страны, несмотря на то, что свои кандидатуры на пост также выдвинули лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс, лидер шотландских лейбористов Анас Савар и лидер шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Хамилтон.В среду Юсуфа приведут к присяге в Сессионном суде.Юсуф был избран в парламент в 2011 году в возрасте 26 лет, став самым молодым депутатом на то время. Он также стал первым темнокожим министром кабинета и первым мусульманином на посту в шотландском правительстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шотландия, никола стерджен, шотландская национальная партия, хамза юсуф
В мире, Шотландия, Никола Стерджен, Шотландская национальная партия, Хамза Юсуф
Хамзу Юсуфа официально избрали первым министром Шотландии
Парламент проголосовал за избрание Хамзы Юсуфа первым министром Шотландии
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Избранный в понедельник глава Шотландской национальной партии Хамза Юсуф по итогам голосования в шотландском парламенте был официально избран первым министром Шотландии, сообщает телеканал Sky News
.
Никола Стерджен
15 февраля объявила об уходе в отставку после восьми лет в должности первого министра Шотландии. В понедельник по итогам голосования новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсуф
.
В сообщении отмечается, что большинство депутатов парламента Шотландии поддержали кандидатуру Юсуфа на пост первого премьера страны, несмотря на то, что свои кандидатуры на пост также выдвинули лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс, лидер шотландских лейбористов Анас Савар и лидер шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Хамилтон.
В среду Юсуфа приведут к присяге в Сессионном суде.
Юсуф был избран в парламент в 2011 году в возрасте 26 лет, став самым молодым депутатом на то время. Он также стал первым темнокожим министром кабинета и первым мусульманином на посту в шотландском правительстве.
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