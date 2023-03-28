https://ria.ru/20230328/shkola-1861319851.html

Губернатор Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани

Губернатор Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани - РИА Новости, 28.03.2023

Губернатор Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани, в учреждении реализованы все новации, возможные в учебном процессе, сообщила РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:33

2023-03-28T17:33

2023-03-28T17:33

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РЯЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани, в учреждении реализованы все новации, возможные в учебном процессе, сообщила пресс-служба правительства региона. Малков принял участие в открытии школы №76 на 1,1 тысячи мест, которая построена в рамках национального проекта “Образование”. На строительство и приобретение оборудования было направлено почти 1,5 миллиарда рублей. В учреждении 60 учебных кабинетов, актовый зал, большая столовая, три спортзала и несколько спортплощадок, пространство для детских инициатив, IT-локация, зал занимательной науки, планетарий, библиотека и конференц-зал, медицинский блок. Школе присвоено имя Надежды Чумаковой, которая в 1963-1986 годах руководила городом. В учреждении организована выставка ее личных вещей и фотографий, отмечается в сообщении. “Прекрасная, большая и современная школа, которая соответствует абсолютно всем требованиям. Здесь реализованы все новации, которые сегодня возможны в учебном процессе. Сейчас очень важно, чтобы они нашли свое отражение в школьных программах и активно использовались на практике”, - цитирует Малкова его пресс-служба. Глава региона отметил, что в перспективе в школе будет открыт профильный IТ-класс. Это совместный проект регионального Минцифры и Рязанского радиотехнического университета. Планируется, что в дальнейшем, с учетом лучшей наработанной практики, подобные классы будут открываться и в других школах области.

https://ria.ru/20230327/meditsina-1860947500.html

https://ria.ru/20230327/svo-1860928007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рязань, рязанская область, павел малков, школа, россия