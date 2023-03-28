https://ria.ru/20230328/shkola-1861319851.html
Губернатор Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани
Губернатор Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани - РИА Новости, 28.03.2023
Губернатор Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани, в учреждении реализованы все новации, возможные в учебном процессе, сообщила РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:33
2023-03-28T17:33
2023-03-28T17:33
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рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани, в учреждении реализованы все новации, возможные в учебном процессе, сообщила пресс-служба правительства региона. Малков принял участие в открытии школы №76 на 1,1 тысячи мест, которая построена в рамках национального проекта “Образование”. На строительство и приобретение оборудования было направлено почти 1,5 миллиарда рублей. В учреждении 60 учебных кабинетов, актовый зал, большая столовая, три спортзала и несколько спортплощадок, пространство для детских инициатив, IT-локация, зал занимательной науки, планетарий, библиотека и конференц-зал, медицинский блок. Школе присвоено имя Надежды Чумаковой, которая в 1963-1986 годах руководила городом. В учреждении организована выставка ее личных вещей и фотографий, отмечается в сообщении. “Прекрасная, большая и современная школа, которая соответствует абсолютно всем требованиям. Здесь реализованы все новации, которые сегодня возможны в учебном процессе. Сейчас очень важно, чтобы они нашли свое отражение в школьных программах и активно использовались на практике”, - цитирует Малкова его пресс-служба. Глава региона отметил, что в перспективе в школе будет открыт профильный IТ-класс. Это совместный проект регионального Минцифры и Рязанского радиотехнического университета. Планируется, что в дальнейшем, с учетом лучшей наработанной практики, подобные классы будут открываться и в других школах области.
https://ria.ru/20230327/meditsina-1860947500.html
https://ria.ru/20230327/svo-1860928007.html
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РИА Новости
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рязань, рязанская область, павел малков, школа, россия
Рязанская область, Рязань, Рязанская область, Павел Малков, Школа, Россия
Губернатор Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани
Губернатор Рязанской области Малков открыл в Рязани школу №76 на 1,1 тысячи мест
РЯЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости.
Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл школу на 1,1 тысячи мест в Рязани, в учреждении реализованы все новации, возможные в учебном процессе, сообщила
пресс-служба правительства региона.
Малков принял участие в открытии школы №76 на 1,1 тысячи мест, которая построена в рамках национального проекта “Образование”. На строительство и приобретение оборудования было направлено почти 1,5 миллиарда рублей. В учреждении 60 учебных кабинетов, актовый зал, большая столовая, три спортзала и несколько спортплощадок, пространство для детских инициатив, IT-локация, зал занимательной науки, планетарий, библиотека и конференц-зал, медицинский блок. Школе присвоено имя Надежды Чумаковой, которая в 1963-1986 годах руководила городом. В учреждении организована выставка ее личных вещей и фотографий, отмечается в сообщении.
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“Прекрасная, большая и современная школа, которая соответствует абсолютно всем требованиям. Здесь реализованы все новации, которые сегодня возможны в учебном процессе. Сейчас очень важно, чтобы они нашли свое отражение в школьных программах и активно использовались на практике”, - цитирует Малкова его пресс-служба.
Глава региона отметил, что в перспективе в школе будет открыт профильный IТ-класс. Это совместный проект регионального Минцифры и Рязанского радиотехнического университета. Планируется, что в дальнейшем, с учетом лучшей наработанной практики, подобные классы будут открываться и в других школах области.
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