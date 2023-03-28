https://ria.ru/20230328/shariki-1861225898.html

Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента

Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента - РИА Новости, 28.03.2023

Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента

Врачи в подмосковных Химках удалили металлические магнитные шарики из мочевого пузыря 21-летнего пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:37

2023-03-28T13:37

2023-03-28T13:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

химки

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врачи в подмосковных Химках удалили металлические магнитные шарики из мочевого пузыря 21-летнего пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.Как указывается в сообщении, молодой человек поступил в городскую больницу города Химки с жалобами на боль при мочеиспускании. После проведенного обследования врачи обнаружили в его мочевом пузыре 36 металлических магнитных шариков.Операцию по удалению элементов из мочевого пузыря проводили с помощью эндоскопического оборудования.

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/dzerzhinskiy-1824870187.html

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химки

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), химки