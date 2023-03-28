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Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
13:37 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/shariki-1861225898.html
Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента
Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента - РИА Новости, 28.03.2023
Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента
Врачи в подмосковных Химках удалили металлические магнитные шарики из мочевого пузыря 21-летнего пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:37
2023-03-28T13:37
новости подмосковья
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химки
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врачи в подмосковных Химках удалили металлические магнитные шарики из мочевого пузыря 21-летнего пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.Как указывается в сообщении, молодой человек поступил в городскую больницу города Химки с жалобами на боль при мочеиспускании. После проведенного обследования врачи обнаружили в его мочевом пузыре 36 металлических магнитных шариков.Операцию по удалению элементов из мочевого пузыря проводили с помощью эндоскопического оборудования.
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московская область (подмосковье), химки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки

Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врачи в подмосковных Химках удалили металлические магнитные шарики из мочевого пузыря 21-летнего пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Как указывается в сообщении, молодой человек поступил в городскую больницу города Химки с жалобами на боль при мочеиспускании. После проведенного обследования врачи обнаружили в его мочевом пузыре 36 металлических магнитных шариков.
Операцию по удалению элементов из мочевого пузыря проводили с помощью эндоскопического оборудования.
«
"Мы собрали магнитный "конструктор" из шариков в одну длинную цепочку и внутри мочевого пузыря протянули через уретру. Операция прошла успешно и заняла два часа", – рассказали в ведомстве, добавив, что пациента уже выписали на амбулаторное лечение.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Химки
 
 
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