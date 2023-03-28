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Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента
Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента - РИА Новости, 28.03.2023
Врачи в Химках удалили металлические шарики из мочевого пузыря пациента
Врачи в подмосковных Химках удалили металлические магнитные шарики из мочевого пузыря 21-летнего пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:37
2023-03-28T13:37
2023-03-28T13:37
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врачи в подмосковных Химках удалили металлические магнитные шарики из мочевого пузыря 21-летнего пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.Как указывается в сообщении, молодой человек поступил в городскую больницу города Химки с жалобами на боль при мочеиспускании. После проведенного обследования врачи обнаружили в его мочевом пузыре 36 металлических магнитных шариков.Операцию по удалению элементов из мочевого пузыря проводили с помощью эндоскопического оборудования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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