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В Севастопольской бухте начали ходить катера - РИА Новости, 28.03.2023
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07:47 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/sevastopol-1861114402.html
В Севастопольской бухте начали ходить катера
В Севастопольской бухте начали ходить катера - РИА Новости, 28.03.2023
В Севастопольской бухте начали ходить катера
Движение пассажирских катеров восставлено в бухте Севастополя, паром пока в бухте ходить не будет, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T07:47
2023-03-28T07:47
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Движение пассажирских катеров восставлено в бухте Севастополя, паром пока в бухте ходить не будет, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". Ранее в Крыму и Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром во вторник было остановлено. "Пассажирские катера работают в штатном режиме, паром пока осуществлять движение не будет", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, севастополь, россия
Происшествия, Севастополь, Россия
В Севастопольской бухте начали ходить катера

В Севастопольской бухте начали ходить катера, паром пока не работает

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Движение пассажирских катеров восставлено в бухте Севастополя, паром пока в бухте ходить не будет, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
Ранее в Крыму и Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром во вторник было остановлено.
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"Пассажирские катера работают в штатном режиме, паром пока осуществлять движение не будет", - говорится в сообщении ведомства.
 
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