https://ria.ru/20230328/sevastopol-1861114402.html

В Севастопольской бухте начали ходить катера

В Севастопольской бухте начали ходить катера - РИА Новости, 28.03.2023

В Севастопольской бухте начали ходить катера

Движение пассажирских катеров восставлено в бухте Севастополя, паром пока в бухте ходить не будет, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T07:47

2023-03-28T07:47

2023-03-28T07:47

происшествия

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Движение пассажирских катеров восставлено в бухте Севастополя, паром пока в бухте ходить не будет, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". Ранее в Крыму и Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром во вторник было остановлено. "Пассажирские катера работают в штатном режиме, паром пока осуществлять движение не будет", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230327/trenirovki-1861009963.html

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происшествия, севастополь, россия