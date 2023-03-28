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В Севастопольской бухте остановили движение транспорта - РИА Новости, 28.03.2023
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07:05 28.03.2023 (обновлено: 10:37 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/sevastopol-1861111545.html
В Севастопольской бухте остановили движение транспорта
В Севастопольской бухте остановили движение транспорта - РИА Новости, 28.03.2023
В Севастопольской бухте остановили движение транспорта
Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром во вторник остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T07:05
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севастополь
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром во вторник остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". Ранее в Крыму и Севастополе было объявленное штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду. Причины приостановки сообщения не называются. Накануне в ведомстве предупредили о возможном закрытии рейда из-за плохих погодных условий. Для перевозки людей между частями города будут задействованы автобусы, отметили в ведомстве.
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севастополь, россия, общество
Севастополь, Россия, Общество
В Севастопольской бухте остановили движение транспорта

В Севастопольской бухте во вторник утром остановили движение транспорта

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром во вторник остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
Ранее в Крыму и Севастополе было объявленное штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду.
«

"Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — говорится в сообщении.

Причины приостановки сообщения не называются. Накануне в ведомстве предупредили о возможном закрытии рейда из-за плохих погодных условий.
Для перевозки людей между частями города будут задействованы автобусы, отметили в ведомстве.
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