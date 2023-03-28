https://ria.ru/20230328/sevastopol-1861111545.html
В Севастопольской бухте остановили движение транспорта
В Севастопольской бухте остановили движение транспорта - РИА Новости, 28.03.2023
В Севастопольской бухте остановили движение транспорта
Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром во вторник остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T07:05
2023-03-28T07:05
2023-03-28T10:37
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром во вторник остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". Ранее в Крыму и Севастополе было объявленное штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду. Причины приостановки сообщения не называются. Накануне в ведомстве предупредили о возможном закрытии рейда из-за плохих погодных условий. Для перевозки людей между частями города будут задействованы автобусы, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230327/trenirovki-1861009963.html
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севастополь, россия, общество
Севастополь, Россия, Общество
В Севастопольской бухте остановили движение транспорта
В Севастопольской бухте во вторник утром остановили движение транспорта