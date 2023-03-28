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Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 28.03.2023 (обновлено: 15:53 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/sertifikat-1861240333.html
Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного
Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного - РИА Новости, 28.03.2023
Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во вторник посетила детский социальный центр в Донецке, где также передала сертификат на... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:22
2023-03-28T15:53
специальная военная операция на украине
жилье
россия
донецк
украина
мария львова-белова
общество
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во вторник посетила детский социальный центр в Донецке, где также передала сертификат на покупку дома многодетной семье погибшего в зоне СВО военнослужащего. "Любые условия, которые будут созданы для этих детей, не будут приближены к домашним, что бы мы ни делали. Главное, чтобы были люди, которые их любят… Вы видели семью с восемью детьми, которым сегодня мы подарили дом - папа погиб, мамочка осталась одна, но мы понимаем, что эта мама, которая сможет поднять всех этих детей, которая сможет дать им достойное будущее, а мы ей в этом обязательно поможем", - рассказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка. Ранее Львова-Белова сообщала о том, что российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают содействие в воссоединении детей, прибывших на отдых, со своими родными вне зависимости от их местоположения – в Украине, России или других странах. Из этой группы отдыхающих более 2000 детей уже вернулись к своим семьям.
https://ria.ru/20230327/zhile-1861054924.html
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Детский омбудсмен в Донецке вручила сертификат на покупку дома семье погибшего военного
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во вторник посетила детский социальный центр в Донецке, где также передала сертификат на покупку дома многодетной семье погибшего в зоне СВО военнослужащего.
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жилье, россия, донецк, украина, мария львова-белова, общество
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Россия, Донецк, Украина, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного

Львова-Белова в Донецке вручила сертификат на покупку дома семье погибшего в СВО военного

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во вторник посетила детский социальный центр в Донецке, где также передала сертификат на покупку дома многодетной семье погибшего в зоне СВО военнослужащего.
"Любые условия, которые будут созданы для этих детей, не будут приближены к домашним, что бы мы ни делали. Главное, чтобы были люди, которые их любят… Вы видели семью с восемью детьми, которым сегодня мы подарили дом - папа погиб, мамочка осталась одна, но мы понимаем, что эта мама, которая сможет поднять всех этих детей, которая сможет дать им достойное будущее, а мы ей в этом обязательно поможем", - рассказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
Ранее Львова-Белова сообщала о том, что российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают содействие в воссоединении детей, прибывших на отдых, со своими родными вне зависимости от их местоположения – в Украине, России или других странах. Из этой группы отдыхающих более 2000 детей уже вернулись к своим семьям.
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Специальная военная операция на УкраинеЖильеРоссияДонецкУкраинаМария Львова-БеловаОбщество
 
 
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