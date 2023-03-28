https://ria.ru/20230328/sertifikat-1861240333.html

Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного

Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного - РИА Новости, 28.03.2023

Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во вторник посетила детский социальный центр в Донецке, где также передала сертификат на... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:22

2023-03-28T14:22

2023-03-28T15:53

специальная военная операция на украине

жилье

россия

донецк

украина

мария львова-белова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861280031_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc3c1fb5cfb2c439de45253de10ecd3e.jpg

ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во вторник посетила детский социальный центр в Донецке, где также передала сертификат на покупку дома многодетной семье погибшего в зоне СВО военнослужащего. "Любые условия, которые будут созданы для этих детей, не будут приближены к домашним, что бы мы ни делали. Главное, чтобы были люди, которые их любят… Вы видели семью с восемью детьми, которым сегодня мы подарили дом - папа погиб, мамочка осталась одна, но мы понимаем, что эта мама, которая сможет поднять всех этих детей, которая сможет дать им достойное будущее, а мы ей в этом обязательно поможем", - рассказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка. Ранее Львова-Белова сообщала о том, что российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают содействие в воссоединении детей, прибывших на отдых, со своими родными вне зависимости от их местоположения – в Украине, России или других странах. Из этой группы отдыхающих более 2000 детей уже вернулись к своим семьям.

https://ria.ru/20230327/zhile-1861054924.html

россия

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Детский омбудсмен в Донецке вручила сертификат на покупку дома семье погибшего военного Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во вторник посетила детский социальный центр в Донецке, где также передала сертификат на покупку дома многодетной семье погибшего в зоне СВО военнослужащего. 2023-03-28T14:22 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, донецк, украина, мария львова-белова, общество