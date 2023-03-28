https://ria.ru/20230328/sdelka-1861159195.html

Иран рассматривает законопроект о возможности выхода из СВПД, заявил МИД

Иран рассматривает законопроект о возможности выхода из СВПД, заявил МИД - РИА Новости, 28.03.2023

Иран рассматривает законопроект о возможности выхода из СВПД, заявил МИД

Законопроект, предусматривающий установление максимального срока для проведения переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД или ядерной... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:03

2023-03-28T11:03

2023-03-28T11:03

в мире

иран

тегеран (город)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Законопроект, предусматривающий установление максимального срока для проведения переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД или ядерной сделке), внесен в парламент Ирана, сообщил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиан. "В парламент Ирана внесен законопроект об установлении максимального срока для проведения переговоров по (возвращению к) ядерной сделке… Двери диалога не будут открыты всегда", – приводит слова главы МИД агентство Fars. Ранее иранское агентство IRNA со ссылкой на источники сообщало, что замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел переговоры с дипломатами от Великобритании, Франции и Германии в Осло, стороны обсуждали пути восстановления СВПД. В переговорах участвовал и замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке. Помимо этого, в начале марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси находился с официальным визитом в Тегеране. Он провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Гросси заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атомному проекту. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20230327/sdelka-1861037655.html

https://ria.ru/20230309/iran-1856859667.html

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

иран

тегеран (город)

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в мире, иран, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)