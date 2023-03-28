https://ria.ru/20230328/sblizhenie-1861326023.html

Источник рассказал, к чему ведет сближение Молдавии и Украины с ЕС

Источник рассказал, к чему ведет сближение Молдавии и Украины с ЕС - РИА Новости, 28.03.2023

Источник рассказал, к чему ведет сближение Молдавии и Украины с ЕС

Сближение Молдавии и Украины с Евросоюзом ведет к утрате их политической и экономической субъектности, заявил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:49

2023-03-28T17:49

2023-03-28T17:49

в мире

цены на нефть

молдавия

украина

киев

шарль мишель

евросоюз

евросовет

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сближение Молдавии и Украины с Евросоюзом ведет к утрате их политической и экономической субъектности, заявил РИА Новости источник в Москве. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что начало переговоров о вступлении Молдовы и Украины в Европейский союз будет обсуждаться в декабре на саммите ЕС. "Сближение Украины и Молдавии с ЕС ведет к утрате их политической и экономической субъектности", - сказал собеседник агентства. По его словам, "за предоставляемую сейчас нынешнему руководству в Киеве и Кишиневе многомиллиардную помощь и кредиты расплачиваться своими национальными ресурсами придется будущим поколениям". "Расширение ЕС - это продолжение политики неоколониальной экспансии Запада", - добавил источник.

https://ria.ru/20230328/moldavia-1861306563.html

молдавия

украина

киев

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в мире, цены на нефть, молдавия, украина, киев, шарль мишель, евросоюз, евросовет