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Источник рассказал, к чему ведет сближение Молдавии и Украины с ЕС
Источник рассказал, к чему ведет сближение Молдавии и Украины с ЕС - РИА Новости, 28.03.2023
Источник рассказал, к чему ведет сближение Молдавии и Украины с ЕС
Сближение Молдавии и Украины с Евросоюзом ведет к утрате их политической и экономической субъектности, заявил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:49
2023-03-28T17:49
2023-03-28T17:49
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сближение Молдавии и Украины с Евросоюзом ведет к утрате их политической и экономической субъектности, заявил РИА Новости источник в Москве. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что начало переговоров о вступлении Молдовы и Украины в Европейский союз будет обсуждаться в декабре на саммите ЕС. "Сближение Украины и Молдавии с ЕС ведет к утрате их политической и экономической субъектности", - сказал собеседник агентства. По его словам, "за предоставляемую сейчас нынешнему руководству в Киеве и Кишиневе многомиллиардную помощь и кредиты расплачиваться своими национальными ресурсами придется будущим поколениям". "Расширение ЕС - это продолжение политики неоколониальной экспансии Запада", - добавил источник.
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в мире, цены на нефть, молдавия, украина, киев, шарль мишель, евросоюз, евросовет
В мире, Цены на нефть, Молдавия, Украина, Киев, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
Источник рассказал, к чему ведет сближение Молдавии и Украины с ЕС
Сближение Молдавии и Украины с ЕС ведет к утрате политической и экономической субъектности