https://ria.ru/20230328/rospusk-1861351524.html
МВД Франции объявило о роспуске экодвижения из-за беспорядков
МВД Франции объявило о роспуске экодвижения из-за беспорядков - РИА Новости, 28.03.2023
МВД Франции объявило о роспуске экодвижения из-за беспорядков
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о начале процедуры роспуска экологического движения Soulevements de la Terre ("Восстания земли"), после... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:02
2023-03-28T19:02
2023-03-28T19:02
в мире
франция
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о начале процедуры роспуска экологического движения Soulevements de la Terre ("Восстания земли"), после того как его активисты устроили беспорядки, в ходе которых пострадали десятки человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру ранее сообщал, что в ходе беспорядков в минувшую субботу были ранены 47 жандармов. Около 45 жандармов подали жалобы на насилие в их отношении после экологической демонстрации. Всего пострадали около 200 человек. "Повторяющиеся акты насилия, нападения на силы правопорядка, призывы к восстанию… Soulevements de la Terre продемонстрировали в Сент-Солине угрозу, которую они представляют. Беря на себя ответственность, я запускаю процедур роспуска этой группировки", - написал министр в своем Twitter. В минувшую субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка. Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года
https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html
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в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
МВД Франции объявило о роспуске экодвижения из-за беспорядков
МВД Франции объявило о роспуске экодвижения Soulevements de la Terre из-за беспорядков
ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил
о начале процедуры роспуска экологического движения Soulevements de la Terre ("Восстания земли"), после того как его активисты устроили беспорядки, в ходе которых пострадали десятки человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.
Телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру ранее сообщал, что в ходе беспорядков в минувшую субботу были ранены 47 жандармов. Около 45 жандармов подали жалобы на насилие в их отношении после экологической демонстрации. Всего пострадали около 200 человек.
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"Повторяющиеся акты насилия, нападения на силы правопорядка, призывы к восстанию… Soulevements de la Terre продемонстрировали в Сент-Солине угрозу, которую они представляют. Беря на себя ответственность, я запускаю процедур роспуска этой группировки", - написал министр в своем Twitter.
В минувшую субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка.
Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты.
Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года
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