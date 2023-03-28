https://ria.ru/20230328/rospusk-1861351524.html

МВД Франции объявило о роспуске экодвижения из-за беспорядков

МВД Франции объявило о роспуске экодвижения из-за беспорядков - РИА Новости, 28.03.2023

МВД Франции объявило о роспуске экодвижения из-за беспорядков

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о начале процедуры роспуска экологического движения Soulevements de la Terre ("Восстания земли"), после... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:02

2023-03-28T19:02

2023-03-28T19:02

в мире

франция

жеральд дарманен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855486964_0:186:2740:1727_1920x0_80_0_0_6045593a67103ad469afb9a8aeaa091e.jpg

ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о начале процедуры роспуска экологического движения Soulevements de la Terre ("Восстания земли"), после того как его активисты устроили беспорядки, в ходе которых пострадали десятки человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру ранее сообщал, что в ходе беспорядков в минувшую субботу были ранены 47 жандармов. Около 45 жандармов подали жалобы на насилие в их отношении после экологической демонстрации. Всего пострадали около 200 человек. "Повторяющиеся акты насилия, нападения на силы правопорядка, призывы к восстанию… Soulevements de la Terre продемонстрировали в Сент-Солине угрозу, которую они представляют. Беря на себя ответственность, я запускаю процедур роспуска этой группировки", - написал министр в своем Twitter. В минувшую субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка. Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860647991.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, жеральд дарманен