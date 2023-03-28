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В Китае назвали проект российской резолюции по "Северным потокам" важным - РИА Новости, 28.03.2023
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10:45 28.03.2023 (обновлено: 11:38 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/rezolyutsiya-1861152771.html
В Китае назвали проект российской резолюции по "Северным потокам" важным
В Китае назвали проект российской резолюции по "Северным потокам" важным - РИА Новости, 28.03.2023
В Китае назвали проект российской резолюции по "Северным потокам" важным
Китай сожалеет из-за того, что Совбез ООН не принял российскую резолюцию по расследованию взрывов на "Северных потоках", которая помогла бы выяснить правду,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:45
2023-03-28T11:38
в мире
россия
китай
оон
авария на "северных потоках"
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ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Китай сожалеет из-за того, что Совбез ООН не принял российскую резолюцию по расследованию взрывов на "Северных потоках", которая помогла бы выяснить правду, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД КНР Мао Нин."Предложенный Россией проект резолюции предлагает важные опции для выяснения правды, однако СБ ООН оказался не в состоянии достичь консенсуса", — сказала она.При этом дипломат обратила внимание на позицию Соединенных Штатов.Тем не менее Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании, чтобы правда открылась миру, а виновные были привлечены к ответственности, заключила представитель МИД.Документ, в котором предлагалось создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на газопроводах, поддержали только Россия, Китай и Бразилия. Остальные члены Совета Безопасности воздержались.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма и не раз отмечали, что Германия, Швеция и Дания отказываются от совместного с Россией расследования. По версии американского журналиста Сеймура Херша, к подрыву "Северных потоков" причастны США и их союзники по НАТО. Как утверждает Херш, прошлым летом, во время натовских учений, американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома насчет того, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут о том, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.
https://ria.ru/20230327/terakt-1861083910.html
https://ria.ru/20230328/gazoprovody-1861147894.html
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в мире, россия, китай, оон, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Китай, ООН, Авария на "Северных потоках"
В Китае назвали проект российской резолюции по "Северным потокам" важным

В МИД КНР сожалеют, что ООН не достиг консенсуса по расследованию ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Китай сожалеет из-за того, что Совбез ООН не принял российскую резолюцию по расследованию взрывов на "Северных потоках", которая помогла бы выяснить правду, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД КНР Мао Нин.
"Предложенный Россией проект резолюции предлагает важные опции для выяснения правды, однако СБ ООН оказался не в состоянии достичь консенсуса", — сказала она.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Небензя прокомментировал непринятие резолюции России по "Северным потокам"
27 марта, 22:47
При этом дипломат обратила внимание на позицию Соединенных Штатов.
«
"США стремятся проводить так называемые расследования в отношении других развивающихся стран, однако в отношении этого происшествия, представляющего серьезную угрозу для международного мира и безопасности, они ведут себя скрытно, очевидно придерживаясь двойных стандартов", — отметила Мао Нин.
Тем не менее Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании, чтобы правда открылась миру, а виновные были привлечены к ответственности, заключила представитель МИД.
Документ, в котором предлагалось создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на газопроводах, поддержали только Россия, Китай и Бразилия. Остальные члены Совета Безопасности воздержались.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Правда о "Северных потоках" пробьется, считает Захарова
Вчера, 10:32
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма и не раз отмечали, что Германия, Швеция и Дания отказываются от совместного с Россией расследования.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, к подрыву "Северных потоков" причастны США и их союзники по НАТО. Как утверждает Херш, прошлым летом, во время натовских учений, американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома насчет того, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут о том, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Херш прокомментировал решение СБ ООН по "Северным потокам"
Вчера, 01:31
 
В миреРоссияКитайООНАвария на "Северных потоках"
 
 
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