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Президент Израиля вызвал переговорные группы по судебной реформе - РИА Новости, 28.03.2023
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20:20 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/reforma-1861369083.html
Президент Израиля вызвал переговорные группы по судебной реформе
Президент Израиля вызвал переговорные группы по судебной реформе - РИА Новости, 28.03.2023
Президент Израиля вызвал переговорные группы по судебной реформе
Президент Израиля Ицхак Герцог вызвал переговорные группы коалиции и партий лидера оппозиции Яира Лапида и бывшего министра обороны Бенни Ганца в свою... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:20
2023-03-28T20:20
в мире
израиль
ицхак герцог
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
бени ганц
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вызвал переговорные группы коалиции и партий лидера оппозиции Яира Лапида и бывшего министра обороны Бенни Ганца в свою официальную резиденцию для переговоров по судебной реформе, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Так же по информации издания позже на этой неделе ожидается встреча президента с представителями других партий. Накануне в понедельник на фоне массовых протестов премьер-министр Нетаньяху объявил, что проводимая правительством судебная реформа не будет рассмотрена на текущей парламентской сессии, чтобы "предоставить реальную возможность для реального диалога". Инициированная правительством Нетаньяху судебная реформа была объявлена в начале января. Это начинание властей вызвало массовые протесты, которые идут уже 12 недель. Сформированный правительством пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст кабмину контроль над назначением судей.
https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html
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в мире, израиль, ицхак герцог, яир лапид (министр иностранных дел израиля), бени ганц, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Ицхак Герцог, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Бени Ганц, Протесты против судебной реформы в Израиле
Президент Израиля вызвал переговорные группы по судебной реформе

Президент Израиля Герцог вызвал переговорные группы на консультации по судебной реформе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Израиля Ицхак Герцог. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вызвал переговорные группы коалиции и партий лидера оппозиции Яира Лапида и бывшего министра обороны Бенни Ганца в свою официальную резиденцию для переговоров по судебной реформе, сообщает израильский портал Arutz Sheva.
Так же по информации издания позже на этой неделе ожидается встреча президента с представителями других партий.
Накануне в понедельник на фоне массовых протестов премьер-министр Нетаньяху объявил, что проводимая правительством судебная реформа не будет рассмотрена на текущей парламентской сессии, чтобы "предоставить реальную возможность для реального диалога".
Инициированная правительством Нетаньяху судебная реформа была объявлена в начале января. Это начинание властей вызвало массовые протесты, которые идут уже 12 недель. Сформированный правительством пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст кабмину контроль над назначением судей.
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Вчера, 08:00
 
В миреИзраильИцхак ГерцогЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Бени ГанцПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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