https://ria.ru/20230328/reforma-1861369083.html

Президент Израиля вызвал переговорные группы по судебной реформе

Президент Израиля вызвал переговорные группы по судебной реформе - РИА Новости, 28.03.2023

Президент Израиля вызвал переговорные группы по судебной реформе

Президент Израиля Ицхак Герцог вызвал переговорные группы коалиции и партий лидера оппозиции Яира Лапида и бывшего министра обороны Бенни Ганца в свою... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:20

2023-03-28T20:20

2023-03-28T20:20

в мире

израиль

ицхак герцог

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

бени ганц

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вызвал переговорные группы коалиции и партий лидера оппозиции Яира Лапида и бывшего министра обороны Бенни Ганца в свою официальную резиденцию для переговоров по судебной реформе, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Так же по информации издания позже на этой неделе ожидается встреча президента с представителями других партий. Накануне в понедельник на фоне массовых протестов премьер-министр Нетаньяху объявил, что проводимая правительством судебная реформа не будет рассмотрена на текущей парламентской сессии, чтобы "предоставить реальную возможность для реального диалога". Инициированная правительством Нетаньяху судебная реформа была объявлена в начале января. Это начинание властей вызвало массовые протесты, которые идут уже 12 недель. Сформированный правительством пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст кабмину контроль над назначением судей.

https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html

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в мире, израиль, ицхак герцог, яир лапид (министр иностранных дел израиля), бени ганц, протесты против судебной реформы в израиле