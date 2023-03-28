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Кировский губернатор обсудил с главой Минстроя развитие региона - РИА Новости, 28.03.2023
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Кировская область
Кировская область
 
19:49 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/razvitie-1861362896.html
Кировский губернатор обсудил с главой Минстроя развитие региона
Кировский губернатор обсудил с главой Минстроя развитие региона - РИА Новости, 28.03.2023
Кировский губернатор обсудил с главой Минстроя развитие региона
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Кировской области Александр Соколов обсудили реализацию национальных проектов, строительство жилья и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:49
2023-03-28T19:49
кировская область
кировская область
киров
россия
александр соколов (глава кировской области)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Кировской области Александр Соколов обсудили реализацию национальных проектов, строительство жилья и коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы региона. По данным Росстата, за первые два месяца 2023 года в Кировской области введено 91,7 тысячи квадратных метров жилья. "В Кировской области существует 21 территория, позволяющая реализовать проекты комплексного развития. Общая площадь всех земельных участков составляет 143,1 гектара. При этом 20 территорий отведены под жилую застройку и в перспективе позволят ввести 786 тысяч квадратных метров жилья. Проекты комплексного развития территорий дадут возможность эффективно использовать земельные участки, а также построить качественное жильё с учётом необходимой инфраструктуры. На данный момент уже ведётся работа по 16 территориям", - приводятся в сообщении слова Файзуллина. Кроме того, в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Кировской области планируется построить системы водоснабжения в Вятских Полянах, Котельниче, Омутнинске, Советске, Мари-Малмыже и Старом Кокуе. По программе "Стимул" в Кировской области запланировано строительство автомобильных дорог по улице Капитана Плетнёва и в ЖК "Znak" в областном центре. "Мы намерены ускорить ввод в эксплуатацию ряда объектов коммунальной инфраструктуры в Кирове и Вятских Полянах, а также построить дороги и благоустроить улицы в новых жилых кварталах региональной столицы. Также у нас большой комплекс задач, связанных с подготовкой Кирова к 650-летию. Есть задача преобразить город к юбилею - в первую очередь в части комфортной городской среды", - цитирует пресс-служба слова Соколова. К юбилею города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году, в регионе запланирована реализация ряда проектов — благоустройство парков и скверов, капитальный ремонт зданий, в том числе относящихся к объектам культурного наследия, обновление учреждений культуры.
https://ria.ru/20230324/krazha-1860401985.html
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кировская область, киров, россия, александр соколов (глава кировской области), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Кировская область, Кировская область, Киров, Россия, Александр Соколов (глава Кировской области), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Кировский губернатор обсудил с главой Минстроя развитие региона

Кировский губернатор Соколов обсудил с главой Минстроя Файзуллиным развитие региона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Кировской области Александр Соколов обсудили реализацию национальных проектов, строительство жилья и коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы региона.
По данным Росстата, за первые два месяца 2023 года в Кировской области введено 91,7 тысячи квадратных метров жилья.
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"В Кировской области существует 21 территория, позволяющая реализовать проекты комплексного развития. Общая площадь всех земельных участков составляет 143,1 гектара. При этом 20 территорий отведены под жилую застройку и в перспективе позволят ввести 786 тысяч квадратных метров жилья. Проекты комплексного развития территорий дадут возможность эффективно использовать земельные участки, а также построить качественное жильё с учётом необходимой инфраструктуры. На данный момент уже ведётся работа по 16 территориям", - приводятся в сообщении слова Файзуллина.
Кроме того, в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Кировской области планируется построить системы водоснабжения в Вятских Полянах, Котельниче, Омутнинске, Советске, Мари-Малмыже и Старом Кокуе. По программе "Стимул" в Кировской области запланировано строительство автомобильных дорог по улице Капитана Плетнёва и в ЖК "Znak" в областном центре.
"Мы намерены ускорить ввод в эксплуатацию ряда объектов коммунальной инфраструктуры в Кирове и Вятских Полянах, а также построить дороги и благоустроить улицы в новых жилых кварталах региональной столицы. Также у нас большой комплекс задач, связанных с подготовкой Кирова к 650-летию. Есть задача преобразить город к юбилею - в первую очередь в части комфортной городской среды", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
К юбилею города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году, в регионе запланирована реализация ряда проектов — благоустройство парков и скверов, капитальный ремонт зданий, в том числе относящихся к объектам культурного наследия, обновление учреждений культуры.
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Кировская областьКировская областьКировРоссияАлександр Соколов (глава Кировской области)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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