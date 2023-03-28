https://ria.ru/20230328/razvitie-1861197758.html
Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри
Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри - РИА Новости, 28.03.2023
Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри
Глава Якутии Айсен Николаев представил помощнику президента РФ Максиму Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри, далее проекты будут защищены перед... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:30
2023-03-28T12:30
2023-03-28T12:30
республика саха (якутия)
экономика
якутск
россия
нерюнгри
айсен николаев
максим орешкин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24108/13/241081388_0:910:1337:1662_1920x0_80_0_0_c32ce3b0c00686e425f60c3614b12744.jpg
ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев представил помощнику президента РФ Максиму Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри, далее проекты будут защищены перед главой государства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. "На встрече главы Якутии Айсена Николаева и помощника президента РФ Максима Орешкина рассмотрены мастер-планы развития города Якутска и города Нерюнгри", - рассказали в пресс-службе. В основу мастер-планов заложены потребности жителей. По итогам опроса населения Якутска и Нерюнгри, основными проблемами этих городов являются ветхое и аварийное жилье, состояние дорог и социальных объектов, благоустройство городской среды. "Максим Станиславович поддержал концепции мастер-планов наших городов. Будем и дальше вместе с остальными дальневосточными городами готовиться к защите проектов перед президентом страны", - приводятся слова главы региона. В свою очередь, по информации министра экономики Якутии Майи Даниловой, обрабатывающий сектор экономики городской агломерации в Якутске пополнится такими отраслями как судостроение, переработка газа. Проекты комплексной застройки территорий создадут спрос для производства строительных материалов. Для качественных изменений в ювелирном производстве будут реализованы маркетинговые решения, подкрепленные налоговым стимулированием. Строительство Ленского моста сформирует транспортно-логистический узел, что изменит не только пространственную схему города, но и отразится на потребительских ценах, создаст новые рабочие места в логистике. В структуре экономики города доля креативного сектора увеличится с 12 до 15%, обрабатывающих производств - с 3,3% до 5%, строительства - с 3,9% до 6,4%. Валовой городской продукт к 2030 году возрастёт в 1,4 раза в ценах 2021 года. Планируется создать более 20 тысяч новых рабочих мест. Доходы населения увеличатся на четверть в сопоставимых ценах. По данным минэкономики Якутии, в экономике Нерюнгри 70% занимает добыча полезных ископаемых. Будут развиваться производства более высокого передела. При образовании Южно-Якутского ТПК было заложено создание металлургического комплекса, что планируется реализовать в перспективе до 2030 года. Это увеличит долю обрабатывающего сектора с 1% до 13%. Модель экономики города учитывает и развитие сопутствующих производств и сервисов, "расшивку" узких мест в логистике, газификацию Нерюнгринской ГРЭС.
https://ria.ru/20230323/yakutiya-1860216096.html
https://ria.ru/20230323/sotrudnichestvo-1860159408.html
https://ria.ru/20230324/kostyum-1860252982.html
якутск
россия
нерюнгри
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24108/13/241081388_0:785:1337:1788_1920x0_80_0_0_93c70145f003f0b87fab9f91673430b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, якутск, россия, нерюнгри, айсен николаев, максим орешкин, владимир путин, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Экономика, Якутск, Россия, Нерюнгри, Айсен Николаев, Максим Орешкин, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри
Глава Якутии Николаев представил Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри
ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев представил помощнику президента РФ Максиму Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри, далее проекты будут защищены перед главой государства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Президент России Владимир Путин
в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов.
Якутия потратит около 45 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия
"На встрече главы Якутии Айсена Николаева и помощника президента РФ Максима Орешкина рассмотрены мастер-планы развития города Якутска и города Нерюнгри", - рассказали в пресс-службе.
В основу мастер-планов заложены потребности жителей. По итогам опроса населения Якутска и Нерюнгри, основными проблемами этих городов являются ветхое и аварийное жилье, состояние дорог и социальных объектов, благоустройство городской среды.
"Максим Станиславович поддержал концепции мастер-планов наших городов. Будем и дальше вместе с остальными дальневосточными городами готовиться к защите проектов перед президентом страны", - приводятся слова главы региона.
В свою очередь, по информации министра экономики Якутии Майи Даниловой, обрабатывающий сектор экономики городской агломерации в Якутске пополнится такими отраслями как судостроение, переработка газа. Проекты комплексной застройки территорий создадут спрос для производства строительных материалов. Для качественных изменений в ювелирном производстве будут реализованы маркетинговые решения, подкрепленные налоговым стимулированием.
Строительство Ленского моста сформирует транспортно-логистический узел, что изменит не только пространственную схему города, но и отразится на потребительских ценах, создаст новые рабочие места в логистике.
Власти Якутии рассчитывают на развитие сотрудничества с Монголией в с/х
В структуре экономики города доля креативного сектора увеличится с 12 до 15%, обрабатывающих производств - с 3,3% до 5%, строительства - с 3,9% до 6,4%.
Валовой городской продукт к 2030 году возрастёт в 1,4 раза в ценах 2021 года. Планируется создать более 20 тысяч новых рабочих мест. Доходы населения увеличатся на четверть в сопоставимых ценах.
По данным минэкономики Якутии, в экономике Нерюнгри 70% занимает добыча полезных ископаемых. Будут развиваться производства более высокого передела. При образовании Южно-Якутского ТПК было заложено создание металлургического комплекса, что планируется реализовать в перспективе до 2030 года. Это увеличит долю обрабатывающего сектора с 1% до 13%. Модель экономики города учитывает и развитие сопутствующих производств и сервисов, "расшивку" узких мест в логистике, газификацию Нерюнгринской ГРЭС.
В якутской компании рассказали о невидимом для тепловизора костюме снайпера