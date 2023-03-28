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Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри - РИА Новости, 28.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
12:30 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/razvitie-1861197758.html
Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри
Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри - РИА Новости, 28.03.2023
Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри
Глава Якутии Айсен Николаев представил помощнику президента РФ Максиму Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри, далее проекты будут защищены перед... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:30
2023-03-28T12:30
республика саха (якутия)
экономика
якутск
россия
нерюнгри
айсен николаев
максим орешкин
владимир путин
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ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев представил помощнику президента РФ Максиму Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри, далее проекты будут защищены перед главой государства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. "На встрече главы Якутии Айсена Николаева и помощника президента РФ Максима Орешкина рассмотрены мастер-планы развития города Якутска и города Нерюнгри", - рассказали в пресс-службе. В основу мастер-планов заложены потребности жителей. По итогам опроса населения Якутска и Нерюнгри, основными проблемами этих городов являются ветхое и аварийное жилье, состояние дорог и социальных объектов, благоустройство городской среды. "Максим Станиславович поддержал концепции мастер-планов наших городов. Будем и дальше вместе с остальными дальневосточными городами готовиться к защите проектов перед президентом страны", - приводятся слова главы региона. В свою очередь, по информации министра экономики Якутии Майи Даниловой, обрабатывающий сектор экономики городской агломерации в Якутске пополнится такими отраслями как судостроение, переработка газа. Проекты комплексной застройки территорий создадут спрос для производства строительных материалов. Для качественных изменений в ювелирном производстве будут реализованы маркетинговые решения, подкрепленные налоговым стимулированием. Строительство Ленского моста сформирует транспортно-логистический узел, что изменит не только пространственную схему города, но и отразится на потребительских ценах, создаст новые рабочие места в логистике. В структуре экономики города доля креативного сектора увеличится с 12 до 15%, обрабатывающих производств - с 3,3% до 5%, строительства - с 3,9% до 6,4%. Валовой городской продукт к 2030 году возрастёт в 1,4 раза в ценах 2021 года. Планируется создать более 20 тысяч новых рабочих мест. Доходы населения увеличатся на четверть в сопоставимых ценах. По данным минэкономики Якутии, в экономике Нерюнгри 70% занимает добыча полезных ископаемых. Будут развиваться производства более высокого передела. При образовании Южно-Якутского ТПК было заложено создание металлургического комплекса, что планируется реализовать в перспективе до 2030 года. Это увеличит долю обрабатывающего сектора с 1% до 13%. Модель экономики города учитывает и развитие сопутствующих производств и сервисов, "расшивку" узких мест в логистике, газификацию Нерюнгринской ГРЭС.
https://ria.ru/20230323/yakutiya-1860216096.html
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экономика, якутск, россия, нерюнгри, айсен николаев, максим орешкин, владимир путин, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Экономика, Якутск, Россия, Нерюнгри, Айсен Николаев, Максим Орешкин, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри

Глава Якутии Николаев представил Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на Якутск
Вид на Якутск - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев представил помощнику президента РФ Максиму Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри, далее проекты будут защищены перед главой государства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов.
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"На встрече главы Якутии Айсена Николаева и помощника президента РФ Максима Орешкина рассмотрены мастер-планы развития города Якутска и города Нерюнгри", - рассказали в пресс-службе.
В основу мастер-планов заложены потребности жителей. По итогам опроса населения Якутска и Нерюнгри, основными проблемами этих городов являются ветхое и аварийное жилье, состояние дорог и социальных объектов, благоустройство городской среды.
"Максим Станиславович поддержал концепции мастер-планов наших городов. Будем и дальше вместе с остальными дальневосточными городами готовиться к защите проектов перед президентом страны", - приводятся слова главы региона.
В свою очередь, по информации министра экономики Якутии Майи Даниловой, обрабатывающий сектор экономики городской агломерации в Якутске пополнится такими отраслями как судостроение, переработка газа. Проекты комплексной застройки территорий создадут спрос для производства строительных материалов. Для качественных изменений в ювелирном производстве будут реализованы маркетинговые решения, подкрепленные налоговым стимулированием.
Строительство Ленского моста сформирует транспортно-логистический узел, что изменит не только пространственную схему города, но и отразится на потребительских ценах, создаст новые рабочие места в логистике.
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В структуре экономики города доля креативного сектора увеличится с 12 до 15%, обрабатывающих производств - с 3,3% до 5%, строительства - с 3,9% до 6,4%.
Валовой городской продукт к 2030 году возрастёт в 1,4 раза в ценах 2021 года. Планируется создать более 20 тысяч новых рабочих мест. Доходы населения увеличатся на четверть в сопоставимых ценах.
По данным минэкономики Якутии, в экономике Нерюнгри 70% занимает добыча полезных ископаемых. Будут развиваться производства более высокого передела. При образовании Южно-Якутского ТПК было заложено создание металлургического комплекса, что планируется реализовать в перспективе до 2030 года. Это увеличит долю обрабатывающего сектора с 1% до 13%. Модель экономики города учитывает и развитие сопутствующих производств и сервисов, "расшивку" узких мест в логистике, газификацию Нерюнгринской ГРЭС.
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Республика Саха (Якутия)ЭкономикаЯкутскРоссияНерюнгриАйсен НиколаевМаксим ОрешкинВладимир ПутинРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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