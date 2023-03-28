https://ria.ru/20230328/razvitie-1861197758.html

Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри

Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри - РИА Новости, 28.03.2023

Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри

Глава Якутии Айсен Николаев представил помощнику президента РФ Максиму Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри, далее проекты будут защищены перед... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:30

2023-03-28T12:30

2023-03-28T12:30

республика саха (якутия)

экономика

якутск

россия

нерюнгри

айсен николаев

максим орешкин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/24108/13/241081388_0:910:1337:1662_1920x0_80_0_0_c32ce3b0c00686e425f60c3614b12744.jpg

ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев представил помощнику президента РФ Максиму Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри, далее проекты будут защищены перед главой государства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. "На встрече главы Якутии Айсена Николаева и помощника президента РФ Максима Орешкина рассмотрены мастер-планы развития города Якутска и города Нерюнгри", - рассказали в пресс-службе. В основу мастер-планов заложены потребности жителей. По итогам опроса населения Якутска и Нерюнгри, основными проблемами этих городов являются ветхое и аварийное жилье, состояние дорог и социальных объектов, благоустройство городской среды. "Максим Станиславович поддержал концепции мастер-планов наших городов. Будем и дальше вместе с остальными дальневосточными городами готовиться к защите проектов перед президентом страны", - приводятся слова главы региона. В свою очередь, по информации министра экономики Якутии Майи Даниловой, обрабатывающий сектор экономики городской агломерации в Якутске пополнится такими отраслями как судостроение, переработка газа. Проекты комплексной застройки территорий создадут спрос для производства строительных материалов. Для качественных изменений в ювелирном производстве будут реализованы маркетинговые решения, подкрепленные налоговым стимулированием. Строительство Ленского моста сформирует транспортно-логистический узел, что изменит не только пространственную схему города, но и отразится на потребительских ценах, создаст новые рабочие места в логистике. В структуре экономики города доля креативного сектора увеличится с 12 до 15%, обрабатывающих производств - с 3,3% до 5%, строительства - с 3,9% до 6,4%. Валовой городской продукт к 2030 году возрастёт в 1,4 раза в ценах 2021 года. Планируется создать более 20 тысяч новых рабочих мест. Доходы населения увеличатся на четверть в сопоставимых ценах. По данным минэкономики Якутии, в экономике Нерюнгри 70% занимает добыча полезных ископаемых. Будут развиваться производства более высокого передела. При образовании Южно-Якутского ТПК было заложено создание металлургического комплекса, что планируется реализовать в перспективе до 2030 года. Это увеличит долю обрабатывающего сектора с 1% до 13%. Модель экономики города учитывает и развитие сопутствующих производств и сервисов, "расшивку" узких мест в логистике, газификацию Нерюнгринской ГРЭС.

https://ria.ru/20230323/yakutiya-1860216096.html

https://ria.ru/20230323/sotrudnichestvo-1860159408.html

https://ria.ru/20230324/kostyum-1860252982.html

якутск

россия

нерюнгри

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, якутск, россия, нерюнгри, айсен николаев, максим орешкин, владимир путин, республика саха (якутия)