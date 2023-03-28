https://ria.ru/20230328/rassledovanie-1861173079.html
Слуцкий: США не допустят независимого расследования по "Северным потокам"
Слуцкий: США не допустят независимого расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023
Слуцкий: США не допустят независимого расследования по "Северным потокам"
США и их сателлиты сделают все, чтобы не допустить независимого расследования теракта на газопроводах "Северный поток", заявил глава международного комитета... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:50
2023-03-28T11:50
2023-03-28T11:52
в мире
сша
леонид слуцкий (политик)
оон
госдума рф
лдпр
северный поток
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США и их сателлиты сделают все, чтобы не допустить независимого расследования теракта на газопроводах "Северный поток", заявил глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с непринятием в СБ ООН российского проекта резолюции по этому вопросу. В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Между тем, соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла. "Результат более чем показателен и говорит сам за себя. США и их европейские сателлиты намерены сделать все, чтобы не допустить независимого расследования этого беспрецедентного международного теракта. Есть русская пословица: "На воре и шапка горит". Здесь принцип тот же", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он отметил, что голосование по проекту резолюции еще раз явно провело черту между теми, кто чтит и соблюдает международное право, и теми, кто поклоняется "порядку, основанному на правилах" в угоду дряхлеющему гегемону. "Россия продолжит добиваться объективного расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток". Ее организаторы обязательно будут выявлены и понесут заслуженное наказание, не сомневаюсь", - сообщил политик.
https://ria.ru/20230328/potok-1861094466.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, леонид слуцкий (политик), оон, госдума рф, лдпр, северный поток, китай, россия
В мире, США, Леонид Слуцкий (политик), ООН, Госдума РФ, ЛДПР, Северный поток, Китай, Россия
Слуцкий: США не допустят независимого расследования по "Северным потокам"
Слуцкий: США никогда не допустят независимого расследования по "Северным потокам"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США и их сателлиты сделают все, чтобы не допустить независимого расследования теракта на газопроводах "Северный поток", заявил глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с непринятием в СБ ООН российского проекта резолюции по этому вопросу.
В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За проголосовали РФ
, Китай
и Бразилия
. Остальные члены СБ воздержались. Между тем, соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия
, КНДР, Сирия
, Эритрея
, Никарагуа
, Венесуэла
.
"Результат более чем показателен и говорит сам за себя. США и их европейские сателлиты намерены сделать все, чтобы не допустить независимого расследования этого беспрецедентного международного теракта. Есть русская пословица: "На воре и шапка горит". Здесь принцип тот же", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что голосование по проекту резолюции еще раз явно провело черту между теми, кто чтит и соблюдает международное право, и теми, кто поклоняется "порядку, основанному на правилах" в угоду дряхлеющему гегемону.
"Россия продолжит добиваться объективного расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток". Ее организаторы обязательно будут выявлены и понесут заслуженное наказание, не сомневаюсь", - сообщил политик.
КНР выступила за международное расследование теракта на "Северных потоках"