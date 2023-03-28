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Слуцкий: США не допустят независимого расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023
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11:50 28.03.2023 (обновлено: 11:52 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/rassledovanie-1861173079.html
Слуцкий: США не допустят независимого расследования по "Северным потокам"
Слуцкий: США не допустят независимого расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023
Слуцкий: США не допустят независимого расследования по "Северным потокам"
США и их сателлиты сделают все, чтобы не допустить независимого расследования теракта на газопроводах "Северный поток", заявил глава международного комитета... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:50
2023-03-28T11:52
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США и их сателлиты сделают все, чтобы не допустить независимого расследования теракта на газопроводах "Северный поток", заявил глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с непринятием в СБ ООН российского проекта резолюции по этому вопросу. В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Между тем, соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла. "Результат более чем показателен и говорит сам за себя. США и их европейские сателлиты намерены сделать все, чтобы не допустить независимого расследования этого беспрецедентного международного теракта. Есть русская пословица: "На воре и шапка горит". Здесь принцип тот же", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он отметил, что голосование по проекту резолюции еще раз явно провело черту между теми, кто чтит и соблюдает международное право, и теми, кто поклоняется "порядку, основанному на правилах" в угоду дряхлеющему гегемону. "Россия продолжит добиваться объективного расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток". Ее организаторы обязательно будут выявлены и понесут заслуженное наказание, не сомневаюсь", - сообщил политик.
https://ria.ru/20230328/potok-1861094466.html
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в мире, сша, леонид слуцкий (политик), оон, госдума рф, лдпр, северный поток, китай, россия
В мире, США, Леонид Слуцкий (политик), ООН, Госдума РФ, ЛДПР, Северный поток, Китай, Россия
Слуцкий: США не допустят независимого расследования по "Северным потокам"

Слуцкий: США никогда не допустят независимого расследования по "Северным потокам"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США и их сателлиты сделают все, чтобы не допустить независимого расследования теракта на газопроводах "Северный поток", заявил глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с непринятием в СБ ООН российского проекта резолюции по этому вопросу.
В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Между тем, соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла.
"Результат более чем показателен и говорит сам за себя. США и их европейские сателлиты намерены сделать все, чтобы не допустить независимого расследования этого беспрецедентного международного теракта. Есть русская пословица: "На воре и шапка горит". Здесь принцип тот же", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что голосование по проекту резолюции еще раз явно провело черту между теми, кто чтит и соблюдает международное право, и теми, кто поклоняется "порядку, основанному на правилах" в угоду дряхлеющему гегемону.
"Россия продолжит добиваться объективного расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток". Ее организаторы обязательно будут выявлены и понесут заслуженное наказание, не сомневаюсь", - сообщил политик.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
КНР выступила за международное расследование теракта на "Северных потоках"
Вчера, 00:10
 
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