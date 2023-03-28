https://ria.ru/20230328/rassledovanie-1861162783.html

Китай надеется на прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках"

Китай надеется на прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023

Китай надеется на прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках"

Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках", чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны, заявила на брифинге... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:14

2023-03-28T11:14

2023-03-28T11:14

в мире

китай

сша

владимир путин

сеймур херш

алексей миллер

северный поток

северный поток — 2

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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках", чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. "Китай надеется на скорейшее достижение прогресса в соответствующем расследовании, чтобы правда как можно скорее была раскрыта миру, а виновные привлечены к ответственности", - заявила дипломат. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230328/polyanskiy-1861109941.html

https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861094734.html

китай

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"