Китай надеется на прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках"
МИД: Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках", чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.
"Китай надеется на скорейшее достижение прогресса в соответствующем расследовании, чтобы правда как можно скорее была раскрыта миру, а виновные привлечены к ответственности", - заявила дипломат.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.