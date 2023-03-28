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Китай надеется на прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023
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11:14 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/rassledovanie-1861162783.html
Китай надеется на прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках"
Китай надеется на прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023
Китай надеется на прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках"
Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках", чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны, заявила на брифинге... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:14
2023-03-28T11:14
в мире
китай
сша
владимир путин
сеймур херш
алексей миллер
северный поток
северный поток — 2
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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках", чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. "Китай надеется на скорейшее достижение прогресса в соответствующем расследовании, чтобы правда как можно скорее была раскрыта миру, а виновные привлечены к ответственности", - заявила дипломат. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230328/polyanskiy-1861109941.html
https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861094734.html
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в мире, китай, сша, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Китай, США, Владимир Путин, Сеймур Херш, Алексей Миллер, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Китай надеется на прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках"

МИД: Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках", чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Дании, Швеции и ФРГ придется отчитываться СБ ООН, заявил Полянский
Вчера, 05:44
"Китай надеется на скорейшее достижение прогресса в соответствующем расследовании, чтобы правда как можно скорее была раскрыта миру, а виновные привлечены к ответственности", - заявила дипломат.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о "Северных потоках"
Вчера, 00:16
 
В миреКитайСШАВладимир ПутинСеймур ХершАлексей МиллерСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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