https://ria.ru/20230328/protesty-1861306415.html

Соцпартия пригласила оппозиционера Шора приехать в Молдавию

Соцпартия пригласила оппозиционера Шора приехать в Молдавию - РИА Новости, 28.03.2023

Соцпартия пригласила оппозиционера Шора приехать в Молдавию

Лидер Соцпартии Молдавии Влад Батрынча пригласил лидера партии "Шор" Илана Шора приехать в Кишинев, чтобы обсудить проведение протестов общими силами оппозиции. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:57

2023-03-28T16:57

2023-03-28T16:57

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Лидер Соцпартии Молдавии Влад Батрынча пригласил лидера партии "Шор" Илана Шора приехать в Кишинев, чтобы обсудить проведение протестов общими силами оппозиции. Ранее исполнительный секретарь Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча заявил, что политсила, которую он представляет, предлагает внести поправки в конституцию и запретить депутатам парламента переходить из одной партии в другую. Накануне депутат от ПСРМ Ирина Лозован сообщила, что покидает политформирование и присоединится к "Движению для народа", созданному партией "Шор". Неделей ранее такое же решение принял социалист Александр Нестеровский. Шор предложил партии социалистов Молдавии присоединиться к протестному движению в стране - без партийных флагов, "без личных интересов в борьбе с действующим режимом". "Приезжайте к нам в офис в Кишинев. Сядем и открыто обсудим многие вещи. Вместе докажем, что не боимся прокуратуры и юстиции режима. И вы докажете, что готовы пожертвовать своим личным комфортом и безопасностью. Если появится доверие, встанем плечом к плечу со всем молдавских народом и пойдём вперед", - написал Батрынча в Telegram-канале Соцпартии. Он отметил, что социалисты никогда не выступали против участия граждан в протестах, более того, Соцпартия публично высказывалась в поддержку и защиту протестующих, их прав на свободный протест. "Социалисты всегда были и будут на передовой борьбы. Самые крупные протесты в истории Молдавии организовывала именно наша команда против захваченного государства, банковских краж, грабительских приватизаций, произвола властей. Боролись с режимом Плахотнюка", - добавил Батрынча, призвав партию "Шор" вернуть ушедших из Соцпартии депутатов обратно. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Сам Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет тюремное заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая 2022 года по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.

https://ria.ru/20230312/moldova-1857370856.html

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860296278.html

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в мире, молдавия, кишинев, илан шор, псрм