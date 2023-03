Принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона

https://ria.ru/20230328/prints-1861398524.html

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Британский принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании от него информации о прослушивании его телефона медиахолдингом News Group Newspapers (NGN), в который входят газеты Sun и Mirror, из-за опасений, что он подаст иск в суд и придаст делу огласку, сообщил во вторник телеканал Sky News. Принц Гарри подал в 2019 году иск против News Group Newspapers в связи с предполагаемой прослушкой сообщений. В минувший понедельник герцог Сассекский прибыл в Лондон для участия в суде по делу против британского издательства Associated Newspapers, на которое он также подал в суд за вмешательство в личную жизнь. "Институт (монархии), без сомнения, на протяжении долгого времени утаивал от меня информацию о прослушивании телефона NGN, и это стало ясно только в последние годы, когда я подал свой собственный иск, пользуясь различной юридической консультацией и представительством", - приводит слова принца, сказанные им на слушании по делу против Associated Newspapers. О том, что у него есть основания подать в суд на NGN, ему стало известно только в 2018 году, что он позднее и сделал. До этого принц Гарри заявил, что был вынужден принимать по отношению к прессе негласный принцип королевской семьи "никогда не жалуйся, никогда не объясняй", передаёт Sky News. Принц также добавил, что узнал много информации о похожих исках против СМИ, поданных людьми, связанными с королевской семьёй, после переезда в США в 2020 году, сообщает телеканал. Помимо принца Гарри иски против Associated Newspapers также подали певец Элтон Джон, актрисы Элизабет Хёрли и Сэди Фрост, а также активистка баронесса Дорин Лоуренс. Как сообщало ранее издание Variety, издательство якобы нанимало людей, чтобы ставить "жучки" на автомобили и дома истцов, а также прослушивать их телефонные разговоры и платить правоохранителям за информацию о них. Нанимаемые издательством люди также якобы "с помощью незаконных средств" получали доступы к банковским счетам. При этом представитель издательства заявил, что речь идет о "спланированной попытке вовлечь газету Mail в скандал, связанный с взломом телефонов, который касается статей 30-летней давности". Согласно Associated Press, заявления против него – клевета, а истцы и адвокаты просто занимаются поиском компромата. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

