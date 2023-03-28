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В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем
В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем - РИА Новости, 28.03.2023
В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем
Китайская сторона выразила готовность возобновить в апреле пассажирское движение через два пункта пропуска в Приморье, рассказали в пресс-службе Уссурийской... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:49
2023-03-28T10:49
2023-03-28T10:49
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Китайская сторона выразила готовность возобновить в апреле пассажирское движение через два пункта пропуска в Приморье, рассказали в пресс-службе Уссурийской таможни. "По информации Росгранстроя, с 3 апреля 2023 года КНР готова возобновить пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска Турий Рог (РФ) – Мишань (КНР), а с 20 апреля 2023 года – через железнодорожный: Пограничный (РФ) – Суйфэньхэ (КНР). Российские таможенные органы готовы к оформлению пассажиров", - сообщили в пресс-службе. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. В начале января возобновилось автомобильное пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь - Краскино и Пограничный - Суйфэньхэ. Границу пересекли первые за три года автобусы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Приморский край
В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем
Пассажирское движение через два пункта пропуска Приморье - КНР могут возобновить в апреле
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Китайская сторона выразила готовность возобновить в апреле пассажирское движение через два пункта пропуска в Приморье, рассказали в пресс-службе Уссурийской таможни.
"По информации Росгранстроя, с 3 апреля 2023 года КНР готова возобновить пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска Турий Рог (РФ) – Мишань (КНР), а с 20 апреля 2023 года – через железнодорожный: Пограничный (РФ) – Суйфэньхэ (КНР). Российские таможенные органы готовы к оформлению пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. В начале января возобновилось автомобильное пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь - Краскино и Пограничный - Суйфэньхэ. Границу пересекли первые за три года автобусы.
Во Владивосток прибыл первый с 2020 года регулярный рейс из Китая