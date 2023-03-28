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В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем

В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем - РИА Новости, 28.03.2023

В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем

Китайская сторона выразила готовность возобновить в апреле пассажирское движение через два пункта пропуска в Приморье, рассказали в пресс-службе Уссурийской... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:49

2023-03-28T10:49

2023-03-28T10:49

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Китайская сторона выразила готовность возобновить в апреле пассажирское движение через два пункта пропуска в Приморье, рассказали в пресс-службе Уссурийской таможни. "По информации Росгранстроя, с 3 апреля 2023 года КНР готова возобновить пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска Турий Рог (РФ) – Мишань (КНР), а с 20 апреля 2023 года – через железнодорожный: Пограничный (РФ) – Суйфэньхэ (КНР). Российские таможенные органы готовы к оформлению пассажиров", - сообщили в пресс-службе. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. В начале января возобновилось автомобильное пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь - Краскино и Пограничный - Суйфэньхэ. Границу пересекли первые за три года автобусы.

https://ria.ru/20230326/reys-1860705575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, приморский край