Рейтинг@Mail.ru
В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:49 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/primore-1861135999.html
В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем
В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем - РИА Новости, 28.03.2023
В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем
Китайская сторона выразила готовность возобновить в апреле пассажирское движение через два пункта пропуска в Приморье, рассказали в пресс-службе Уссурийской... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:49
2023-03-28T10:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843837406_0:61:1054:654_1920x0_80_0_0_8a503842426c3f3d4ba3c424ff04ba18.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Китайская сторона выразила готовность возобновить в апреле пассажирское движение через два пункта пропуска в Приморье, рассказали в пресс-службе Уссурийской таможни. "По информации Росгранстроя, с 3 апреля 2023 года КНР готова возобновить пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска Турий Рог (РФ) – Мишань (КНР), а с 20 апреля 2023 года – через железнодорожный: Пограничный (РФ) – Суйфэньхэ (КНР). Российские таможенные органы готовы к оформлению пассажиров", - сообщили в пресс-службе. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. В начале января возобновилось автомобильное пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь - Краскино и Пограничный - Суйфэньхэ. Границу пересекли первые за три года автобусы.
https://ria.ru/20230326/reys-1860705575.html
китай
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843837406_63:0:1047:738_1920x0_80_0_0_9d58002c0fa4be043c64d9b04a843f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, китай, приморский край
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Приморский край
В Приморье откроют для пассажиров два пункта пропуска на границе с Китаем

Пассажирское движение через два пункта пропуска Приморье - КНР могут возобновить в апреле

© РИА Новости / Пресс-служба Уссурийской таможни | Перейти в медиабанкПассажиры садятся в автобус в пункте пропуска МАПП Краскино в Приморском крае
Пассажиры садятся в автобус в пункте пропуска МАПП Краскино в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Уссурийской таможни
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Китайская сторона выразила готовность возобновить в апреле пассажирское движение через два пункта пропуска в Приморье, рассказали в пресс-службе Уссурийской таможни.
"По информации Росгранстроя, с 3 апреля 2023 года КНР готова возобновить пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска Турий Рог (РФ) – Мишань (КНР), а с 20 апреля 2023 года – через железнодорожный: Пограничный (РФ) – Суйфэньхэ (КНР). Российские таможенные органы готовы к оформлению пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. В начале января возобновилось автомобильное пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь - Краскино и Пограничный - Суйфэньхэ. Границу пересекли первые за три года автобусы.
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Во Владивосток прибыл первый с 2020 года регулярный рейс из Китая
26 марта, 10:26
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала