https://ria.ru/20230328/prilozhenie-1861282099.html

Приложение ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим в РФ по версии НАУФОР

Приложение ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим в РФ по версии НАУФОР - РИА Новости, 28.03.2023

Приложение ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим в РФ по версии НАУФОР

Брокерский бизнес ВТБ стал победителем в конкурсе "Элита фондового рынка 2022", который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:55

2023-03-28T15:55

2023-03-28T15:55

втб

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Брокерский бизнес ВТБ стал победителем в конкурсе "Элита фондового рынка 2022", который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в номинации "Лучший брокерский онлайн-сервис", сообщает пресс-служба банка.Как отмечается в материале, жюри отметило постоянное развитие приложения ВТБ Мои Инвестиции с учетом запросов клиентов и последних технологических нововведений на рынке.ВТБ уделяет особое внимание развитию финансовой грамотности розничных инвесторов. Клиентам в приложении ВТБ Мои Инвестиции предлагается обучающий курс "Школа инвестора", который представляет необходимую базу знаний, чтобы разобраться в фондовом рынке и начать инвестировать."Приложение ВТБ Мои Инвестиции неоднократно признавалось лучшим на рынке, и для нас очень важна столь высокая оценка профессионального сообщества. Наш приоритет – сделать онлайн-сервисы брокерского бизнеса ВТБ максимально удобными и полезными для наших пользователей. Мы непрерывно работаем над расширением функционала нашего инвестиционного приложения, внедряем новые сервисы и услуги, которые дают возможность нашим клиентам эффективно управлять своими финансами, всегда иметь под рукой актуальную информацию об основных событиях финансового рынка, и адаптировать работу с приложением под свои индивидуальные запросы", - приводятся в сообщении слова руководителя брокерского обслуживания банка ВТБ Андрея Яцкова.

https://ria.ru/20230317/vtb-1858597247.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб