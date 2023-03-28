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Приложение ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим в РФ по версии НАУФОР - РИА Новости, 28.03.2023
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15:55 28.03.2023
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Приложение ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим в РФ по версии НАУФОР
Приложение ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим в РФ по версии НАУФОР - РИА Новости, 28.03.2023
Приложение ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим в РФ по версии НАУФОР
Брокерский бизнес ВТБ стал победителем в конкурсе "Элита фондового рынка 2022", который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:55
2023-03-28T15:55
втб
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Брокерский бизнес ВТБ стал победителем в конкурсе "Элита фондового рынка 2022", который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в номинации "Лучший брокерский онлайн-сервис", сообщает пресс-служба банка.Как отмечается в материале, жюри отметило постоянное развитие приложения ВТБ Мои Инвестиции с учетом запросов клиентов и последних технологических нововведений на рынке.ВТБ уделяет особое внимание развитию финансовой грамотности розничных инвесторов. Клиентам в приложении ВТБ Мои Инвестиции предлагается обучающий курс "Школа инвестора", который представляет необходимую базу знаний, чтобы разобраться в фондовом рынке и начать инвестировать."Приложение ВТБ Мои Инвестиции неоднократно признавалось лучшим на рынке, и для нас очень важна столь высокая оценка профессионального сообщества. Наш приоритет – сделать онлайн-сервисы брокерского бизнеса ВТБ максимально удобными и полезными для наших пользователей. Мы непрерывно работаем над расширением функционала нашего инвестиционного приложения, внедряем новые сервисы и услуги, которые дают возможность нашим клиентам эффективно управлять своими финансами, всегда иметь под рукой актуальную информацию об основных событиях финансового рынка, и адаптировать работу с приложением под свои индивидуальные запросы", - приводятся в сообщении слова руководителя брокерского обслуживания банка ВТБ Андрея Яцкова.
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втб
ВТБ

Приложение ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим в РФ по версии НАУФОР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Брокерский бизнес ВТБ стал победителем в конкурсе "Элита фондового рынка 2022", который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в номинации "Лучший брокерский онлайн-сервис", сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в материале, жюри отметило постоянное развитие приложения ВТБ Мои Инвестиции с учетом запросов клиентов и последних технологических нововведений на рынке.
ВТБ уделяет особое внимание развитию финансовой грамотности розничных инвесторов. Клиентам в приложении ВТБ Мои Инвестиции предлагается обучающий курс "Школа инвестора", который представляет необходимую базу знаний, чтобы разобраться в фондовом рынке и начать инвестировать.
"Приложение ВТБ Мои Инвестиции неоднократно признавалось лучшим на рынке, и для нас очень важна столь высокая оценка профессионального сообщества. Наш приоритет – сделать онлайн-сервисы брокерского бизнеса ВТБ максимально удобными и полезными для наших пользователей. Мы непрерывно работаем над расширением функционала нашего инвестиционного приложения, внедряем новые сервисы и услуги, которые дают возможность нашим клиентам эффективно управлять своими финансами, всегда иметь под рукой актуальную информацию об основных событиях финансового рынка, и адаптировать работу с приложением под свои индивидуальные запросы", - приводятся в сообщении слова руководителя брокерского обслуживания банка ВТБ Андрея Яцкова.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
ВТБ стал банком года по версии Банки.ру
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