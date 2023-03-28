https://ria.ru/20230328/prigovor-1861275706.html

Боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за убийство жительницы Мариуполя

Боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за убийство жительницы Мариуполя - РИА Новости, 28.03.2023

Боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за убийство жительницы Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима боевика украинского батальона "Азов"* за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание, РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:35

2023-03-28T15:35

2023-03-28T15:35

россия

происшествия

мариуполь

донецкая народная республика

главная военная прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима боевика украинского батальона "Азов"* за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание, сообщили пресс-службы Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры РФ. "Верховный Суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего национального батальона "Азов"* национальной гвардии Украины Дмитрия Смития... Суд приговорил Смития к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в сообщении. "Азовец" признан виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Как выяснил суд, весной 2022 года командир боевой группы "Азова"* с другими военными размещались на третьем этаже жилого дома на Азовстальской улице в Мариуполе. 24 марта прошлого же года местная жительница пришла к ним на позиции и предложила еду. Однако Смития отказался и, приказав уйти, взял ее за руку в районе локтя, развернул в сторону выхода из подъезда и толкнул в спину прикладом автомата. На следующий день к Смитии вновь подошла эта женщина, упрекнув его в грубости и выразив мнение, что город скоро будет освобожден российскими силами. За это Смития выстрелил ей из автомата в спину, убив наповал.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230316/plen-1858264175.html

https://ria.ru/20230328/srok-1861183881.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, главная военная прокуратура