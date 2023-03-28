https://ria.ru/20230328/prigovor-1861275706.html
Боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за убийство жительницы Мариуполя
Боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за убийство жительницы Мариуполя - РИА Новости, 28.03.2023
Боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за убийство жительницы Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима боевика украинского батальона "Азов"* за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание, РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:35
2023-03-28T15:35
2023-03-28T15:35
россия
происшествия
мариуполь
донецкая народная республика
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима боевика украинского батальона "Азов"* за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание, сообщили пресс-службы Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры РФ. "Верховный Суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего национального батальона "Азов"* национальной гвардии Украины Дмитрия Смития... Суд приговорил Смития к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в сообщении. "Азовец" признан виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Как выяснил суд, весной 2022 года командир боевой группы "Азова"* с другими военными размещались на третьем этаже жилого дома на Азовстальской улице в Мариуполе. 24 марта прошлого же года местная жительница пришла к ним на позиции и предложила еду. Однако Смития отказался и, приказав уйти, взял ее за руку в районе локтя, развернул в сторону выхода из подъезда и толкнул в спину прикладом автомата. На следующий день к Смитии вновь подошла эта женщина, упрекнув его в грубости и выразив мнение, что город скоро будет освобожден российскими силами. За это Смития выстрелил ей из автомата в спину, убив наповал.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230316/plen-1858264175.html
https://ria.ru/20230328/srok-1861183881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, главная военная прокуратура
Россия, Происшествия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Главная военная прокуратура
Боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за убийство жительницы Мариуполя
"Азовцу" дали 20 лет колонии за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости.
Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима боевика украинского батальона "Азов"* за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание, сообщили пресс-службы
Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры РФ.
"Верховный Суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего национального батальона "Азов"* национальной гвардии Украины
Дмитрия Смития... Суд приговорил Смития к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в сообщении.
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"Азовец" признан виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
Как выяснил суд, весной 2022 года командир боевой группы "Азова"* с другими военными размещались на третьем этаже жилого дома на Азовстальской улице в Мариуполе. 24 марта прошлого же года местная жительница пришла к ним на позиции и предложила еду. Однако Смития отказался и, приказав уйти, взял ее за руку в районе локтя, развернул в сторону выхода из подъезда и толкнул в спину прикладом автомата.
На следующий день к Смитии вновь подошла эта женщина, упрекнув его в грубости и выразив мнение, что город скоро будет освобожден российскими силами. За это Смития выстрелил ей из автомата в спину, убив наповал.
*Запрещенная в России террористическая организация
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