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Лидер ПМР сообщил ОБСЕ детали расследования предотвращенных терактов
Лидер ПМР сообщил ОБСЕ детали расследования предотвращенных терактов - РИА Новости, 28.03.2023
Лидер ПМР сообщил ОБСЕ детали расследования предотвращенных терактов
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече во вторник с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:15
2023-03-28T16:15
2023-03-28T16:15
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
вадим красносельский
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече во вторник с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг рассказал представителям международной организации о деталях расследования предотвращенных терактов. "Глава государства отметил, что первоочередной задачей является обеспечение безопасности граждан. В этом контексте он счел целесообразным посвятить собеседников в детали расследования предотвращенных терактов. Келли Кайдерлинг была в составе делегации ОБСЕ, в отношении членов которой готовилось преступление, совершение которого удалось не допустить.", - сообщает пресс-служба главы ПМР. В свою очередь глава миссии ОБСЕ в Молдавии выразила благодарность за обеспечение безопасности и за доступ к сведениям о предотвращенном террористическом акте. Келли Кайдерлинг также отметила "неизменное стремление руководства Приднестровья сохранять мир даже в самых сложных геополитических обстоятельствах". Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания.
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Лидер ПМР сообщил ОБСЕ детали расследования предотвращенных терактов
Лидер ПМР Красносельский сообщил ОБСЕ детали расследования предотвращенных терактов