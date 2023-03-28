https://ria.ru/20230328/pridnestrove-1861291756.html

Лидер ПМР сообщил ОБСЕ детали расследования предотвращенных терактов

Лидер ПМР сообщил ОБСЕ детали расследования предотвращенных терактов - РИА Новости, 28.03.2023

Лидер ПМР сообщил ОБСЕ детали расследования предотвращенных терактов

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече во вторник с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:15

2023-03-28T16:15

2023-03-28T16:15

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

вадим красносельский

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860110866_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_f7c1ff85358a821f59b123600f678a08.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече во вторник с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг рассказал представителям международной организации о деталях расследования предотвращенных терактов. "Глава государства отметил, что первоочередной задачей является обеспечение безопасности граждан. В этом контексте он счел целесообразным посвятить собеседников в детали расследования предотвращенных терактов. Келли Кайдерлинг была в составе делегации ОБСЕ, в отношении членов которой готовилось преступление, совершение которого удалось не допустить.", - сообщает пресс-служба главы ПМР. В свою очередь глава миссии ОБСЕ в Молдавии выразила благодарность за обеспечение безопасности и за доступ к сведениям о предотвращенном террористическом акте. Келли Кайдерлинг также отметила "неизменное стремление руководства Приднестровья сохранять мир даже в самых сложных геополитических обстоятельствах". Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания.

https://ria.ru/20230327/faktor-1861072534.html

молдавия

кишинев

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, обсе