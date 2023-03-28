Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде будут готовить преподавателей основ государственности - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:22 28.03.2023 (обновлено: 14:50 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/prepodavanie-1861240103.html
В Нижнем Новгороде будут готовить преподавателей основ государственности
В Нижнем Новгороде будут готовить преподавателей основ государственности - РИА Новости, 28.03.2023
В Нижнем Новгороде будут готовить преподавателей основ государственности
Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Лобачевского будет готовить преподавателей курса "Основы российской государственности", сообщил и.о... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:22
2023-03-28T14:50
год педагога и наставника
общество
нижегородский государственный университет
социальный навигатор
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861237546_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_4413c1e19914d125690641a31ed92010.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар – РИА Новости. Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Лобачевского будет готовить преподавателей курса "Основы российской государственности", сообщил и.о. ректора Олег Трофимов. "Университет Лобачевского станет одним из опорных центров подготовки преподавателей курса "Основы российской государственности"… Это будет центр и методический, и консультативный. Курс "Основы российской государственности" систематизирует и подчеркивает духовные и нравственные ценности, подчеркивая единство и сплочение - важную особенность всех россиян. Это важно и для студентов, и для педагогов, и для управленцев", - написал Трофимов в своем Telegram-канале. Он отметил, что эту информацию во вторник сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, которая приехала в Нижний Новгород на региональную конференцию проекта "ДНК России". По словам Трофимова, курс войдет в учебные планы уже в 2023-2024 учебном году. В конце января президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Основы российской государственности". Для внедрения академического курса, посвященного основам и принципам российской государственности для студентов вузов, был разработан проект "ДНК России", который стартовал в прошлом году, он нацелен на глубокую включенность преподавателей и исследователей в эту работу.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861237546_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_5d0d20cdae92a6a1719d908ac4de6280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородский государственный университет, социальный навигатор, навигатор абитуриента
Год педагога и наставника, Общество, Нижегородский государственный университет, Социальный навигатор, Навигатор абитуриента

В Нижнем Новгороде будут готовить преподавателей основ государственности

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкНижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар – РИА Новости. Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Лобачевского будет готовить преподавателей курса "Основы российской государственности", сообщил и.о. ректора Олег Трофимов.
"Университет Лобачевского станет одним из опорных центров подготовки преподавателей курса "Основы российской государственности"… Это будет центр и методический, и консультативный. Курс "Основы российской государственности" систематизирует и подчеркивает духовные и нравственные ценности, подчеркивая единство и сплочение - важную особенность всех россиян. Это важно и для студентов, и для педагогов, и для управленцев", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что эту информацию во вторник сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, которая приехала в Нижний Новгород на региональную конференцию проекта "ДНК России".
По словам Трофимова, курс войдет в учебные планы уже в 2023-2024 учебном году.
В конце января президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Основы российской государственности". Для внедрения академического курса, посвященного основам и принципам российской государственности для студентов вузов, был разработан проект "ДНК России", который стартовал в прошлом году, он нацелен на глубокую включенность преподавателей и исследователей в эту работу.
 
Год педагога и наставникаОбществоНижегородский государственный университетСоциальный навигаторНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала