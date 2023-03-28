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В Нижнем Новгороде будут готовить преподавателей основ государственности

В Нижнем Новгороде будут готовить преподавателей основ государственности - РИА Новости, 28.03.2023

В Нижнем Новгороде будут готовить преподавателей основ государственности

Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Лобачевского будет готовить преподавателей курса "Основы российской государственности", сообщил и.о... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:22

2023-03-28T14:22

2023-03-28T14:50

год педагога и наставника

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар – РИА Новости. Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Лобачевского будет готовить преподавателей курса "Основы российской государственности", сообщил и.о. ректора Олег Трофимов. "Университет Лобачевского станет одним из опорных центров подготовки преподавателей курса "Основы российской государственности"… Это будет центр и методический, и консультативный. Курс "Основы российской государственности" систематизирует и подчеркивает духовные и нравственные ценности, подчеркивая единство и сплочение - важную особенность всех россиян. Это важно и для студентов, и для педагогов, и для управленцев", - написал Трофимов в своем Telegram-канале. Он отметил, что эту информацию во вторник сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, которая приехала в Нижний Новгород на региональную конференцию проекта "ДНК России". По словам Трофимова, курс войдет в учебные планы уже в 2023-2024 учебном году. В конце января президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Основы российской государственности". Для внедрения академического курса, посвященного основам и принципам российской государственности для студентов вузов, был разработан проект "ДНК России", который стартовал в прошлом году, он нацелен на глубокую включенность преподавателей и исследователей в эту работу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, нижегородский государственный университет, социальный навигатор, навигатор абитуриента