Рейтинг@Mail.ru
Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/pozitsii-1861308282.html
Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области
Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области - РИА Новости, 28.03.2023
Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области
Владимир Зеленский заявил во вторник, что побывал в Сумской области, где посетил позиции украинских пограничников. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:59
2023-03-28T16:59
в мире
сумская область
брянская область
курская область
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61b126eba45e518bb64f3561bd33568c.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник, что побывал в Сумской области, где посетил позиции украинских пограничников. Сумская область на северо-востоке граничит с Брянской областью, а на востоке - с Белгородской и Курской областями России. "Сумщина. Наша граница. Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства. Пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины для защиты государственной границы", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html
сумская область
брянская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3bf492a31ac67793864bf930a30a593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, брянская область, курская область, владимир зеленский
В мире, Сумская область, Брянская область, Курская область, Владимир Зеленский
Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области

Президент Украины Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник, что побывал в Сумской области, где посетил позиции украинских пограничников.
Сумская область на северо-востоке граничит с Брянской областью, а на востоке - с Белгородской и Курской областями России.
"Сумщина. Наша граница. Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства. Пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины для защиты государственной границы", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство
Вчера, 16:37
 
В миреСумская областьБрянская областьКурская областьВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала