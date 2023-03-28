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Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области
Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области - РИА Новости, 28.03.2023
Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области
Владимир Зеленский заявил во вторник, что побывал в Сумской области, где посетил позиции украинских пограничников. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:59
2023-03-28T16:59
2023-03-28T16:59
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сумская область
брянская область
курская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник, что побывал в Сумской области, где посетил позиции украинских пограничников. Сумская область на северо-востоке граничит с Брянской областью, а на востоке - с Белгородской и Курской областями России. "Сумщина. Наша граница. Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства. Пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины для защиты государственной границы", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html
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в мире, сумская область, брянская область, курская область, владимир зеленский
В мире, Сумская область, Брянская область, Курская область, Владимир Зеленский
Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области
Президент Украины Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области