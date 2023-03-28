https://ria.ru/20230328/pozitsii-1861308282.html

Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области

Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области - РИА Новости, 28.03.2023

Зеленский посетил позиции пограничников в Сумской области

Владимир Зеленский заявил во вторник, что побывал в Сумской области, где посетил позиции украинских пограничников. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:59

2023-03-28T16:59

2023-03-28T16:59

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сумская область

брянская область

курская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник, что побывал в Сумской области, где посетил позиции украинских пограничников. Сумская область на северо-востоке граничит с Брянской областью, а на востоке - с Белгородской и Курской областями России. "Сумщина. Наша граница. Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства. Пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины для защиты государственной границы", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html

сумская область

брянская область

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в мире, сумская область, брянская область, курская область, владимир зеленский