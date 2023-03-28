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В Ингушетии загорелся частный дом, есть пострадавшие
В Ингушетии загорелся частный дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.03.2023
В Ингушетии загорелся частный дом, есть пострадавшие
Пять человек попали в больницу после пожара в частном доме в Назрани, сообщило ГУ МЧС РФ по Ингушетии на сайте. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:44
2023-03-28T09:44
2023-03-28T09:49
происшествия
назрань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Пять человек попали в больницу после пожара в частном доме в Назрани, сообщило ГУ МЧС РФ по Ингушетии на сайте. "В 03.20 мск во вторник поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Тутаева произошел пожар. По прибытии на место пожарных расчетов установлено, что произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара пострадали пять человек, которые госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 39 квадратных метров, в его тушении участвовали 13 человек и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
назрань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Назрань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии загорелся частный дом, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Назрани