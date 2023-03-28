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В Ингушетии загорелся частный дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.03.2023
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09:44 28.03.2023 (обновлено: 09:49 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/pozhar-1861134015.html
В Ингушетии загорелся частный дом, есть пострадавшие
В Ингушетии загорелся частный дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.03.2023
В Ингушетии загорелся частный дом, есть пострадавшие
Пять человек попали в больницу после пожара в частном доме в Назрани, сообщило ГУ МЧС РФ по Ингушетии на сайте. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:44
2023-03-28T09:49
происшествия
назрань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Пять человек попали в больницу после пожара в частном доме в Назрани, сообщило ГУ МЧС РФ по Ингушетии на сайте. "В 03.20 мск во вторник поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Тутаева произошел пожар. По прибытии на место пожарных расчетов установлено, что произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара пострадали пять человек, которые госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 39 квадратных метров, в его тушении участвовали 13 человек и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
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происшествия, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Назрань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии загорелся частный дом, есть пострадавшие

Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в Назрани

© Фото : ГУМЧС России по Республике ИнгушетияПожар в городе Назрань на улице Тутаева
Пожар в городе Назрань на улице Тутаева - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : ГУМЧС России по Республике Ингушетия
Пожар в городе Назрань на улице Тутаева
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Пять человек попали в больницу после пожара в частном доме в Назрани, сообщило ГУ МЧС РФ по Ингушетии на сайте.
"В 03.20 мск во вторник поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Тутаева произошел пожар. По прибытии на место пожарных расчетов установлено, что произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара пострадали пять человек, которые госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, общая площадь пожара составила 39 квадратных метров, в его тушении участвовали 13 человек и четыре единицы техники.
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ПроисшествияНазраньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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