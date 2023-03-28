https://ria.ru/20230328/potok-1861109628.html

Союзники США в СБ заявили о "предвзятости" России в деле о "Севпотоках"

Союзники США в СБ заявили о "предвзятости" России в деле о "Севпотоках" - РИА Новости, 28.03.2023

Союзники США в СБ заявили о "предвзятости" России в деле о "Севпотоках"

Ряд союзников США, воздержавшихся при голосовании в Совете безопасности ООН по российской резолюции о диверсии на "Северных потоках", заявили о "предвзятости"... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T05:39

2023-03-28T05:39

2023-03-28T05:41

в мире

сша

владимир путин

сеймур херш

василий небензя

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ООН, 28 мар – РИА Новости. Ряд союзников США, воздержавшихся при голосовании в Совете безопасности ООН по российской резолюции о диверсии на "Северных потоках", заявили о "предвзятости" России, предложившей международное независимое расследование, "по отношению к одной стране". В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ - США, Великобритания, Франция, Албания, Япония, ОАЭ, Швейцария, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Эквадор - воздержались. Большая часть воздержавшихся ссылалась на уже ведущиеся расследования Дании, Швеции и ФРГ, из-за чего якобы в международном расследовании необходимости нет. Как заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки, Лондон поддерживает комиссии по расследованию, создаваемые генсеком ООН, когда им выдан мандат. "Однако в контексте идущих национальных расследований мы не считаем, что приемлемо инициировать такую комиссию в данной ситуации", - указал британский дипломат. "В ходе переговоров было понятно, что Россия не настроена серьезно по поводу непредвзятого расследования. В прошлом месяце постпред РФ заявил, что Россия уже знала с высокой степенью уверенности, кто взорвал трубопроводы и как. Цель России в данном процессе – политизировать вопрос и действовать против другого члена Совета", - указал Кариуки. Поэтому, по его словам, Великобритания вместе с большинством представителей этого Совета воздержалась. Представительница Франции в свою очередь заявила, что Париж воздержался, потому что расследования проводятся ФРГ, Данией и Швецией. "И у нас нет причин сомневаться в серьезности и непредвзятости этих расследований. Эти расследования должны быть доведены до того, как будут получены результаты", - указала она. При этом, по ее словам, французская сторона была поражена "тем рвением, с которым Россия просит ООН провести расследование, тогда как Россия уже возложила ответственность (на страну – ред.) по этому вопросу". Дипломат усомнилась в искренности подхода РФ. Постпред Албании Ферит Ходжа сказал, что не видит добавленной стоимости в инициировании параллельного международного расследования. Представительница Швейцарии заявила, что "ввиду множества ведущихся расследований", считает, "что инициация дополнительного расследования не будет выгодной на данном этапе". Дипломат от Японии заявила, что Совет сначала должен подождать, пока завершаться национальные расследования Дании, Швеции и ФРГ, а затем, опираясь на их результаты, может обсудить дальнейшие пути, если потребуется. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что "не нужно быть детективом или аналитиком, чтобы понять: США и их союзники пытаются замести следы, в том числе вбрасывая различного рода измышления и бредовые версии и отказываясь отвечать на вскрывающиеся неудобные для Вашингтона факты". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861098567.html

https://ria.ru/20230328/zapad-1861106464.html

https://ria.ru/20230328/kitay-1861095903.html

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в мире, сша, владимир путин, сеймур херш, василий небензя, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"