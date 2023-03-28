https://ria.ru/20230328/pogranichniki-1861167544.html

Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией

Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией - РИА Новости, 28.03.2023

Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией

Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:32

2023-03-28T11:32

2023-03-28T15:55

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ВАРШАВА, 28 мар — РИА Новости. Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши. "Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется. Они бросали камни и палки", — говорится в сообщении польской Погранстражи в Twitter. При этом утверждается, что вблизи границы нападавшие "оказались с согласия белорусских силовиков". Всего за минувшие сутки из Белоруссии в Польшу пытались нелегально попасть 89 человек. Двенадцать из них вернулись на территорию Белоруссии, остальные были задержаны, сообщает Погранстража. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас завершается оснащение конструкции камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20230327/bezhentsy-1860980967.html

https://ria.ru/20230327/nastuplenie-1860904719.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, евросоюз, белоруссия, александр лукашенко, минск