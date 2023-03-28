https://ria.ru/20230328/pogranichniki-1861167544.html
Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией
Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией - РИА Новости, 28.03.2023
Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией
Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:32
2023-03-28T11:32
2023-03-28T15:55
в мире
польша
евросоюз
белоруссия
александр лукашенко
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860198579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19cee51284ee37b6df5e2869ff65b89f.jpg
ВАРШАВА, 28 мар — РИА Новости. Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши. "Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется. Они бросали камни и палки", — говорится в сообщении польской Погранстражи в Twitter. При этом утверждается, что вблизи границы нападавшие "оказались с согласия белорусских силовиков". Всего за минувшие сутки из Белоруссии в Польшу пытались нелегально попасть 89 человек. Двенадцать из них вернулись на территорию Белоруссии, остальные были задержаны, сообщает Погранстража. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас завершается оснащение конструкции камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20230327/bezhentsy-1860980967.html
https://ria.ru/20230327/nastuplenie-1860904719.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860198579_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3e0ee9d0fb9a4d1504926b9f3070037a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, евросоюз, белоруссия, александр лукашенко, минск
В мире, Польша, Евросоюз, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск
Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией
Погранслужба Польши: пограничников забросали камнями иностранцы с территории Белоруссии
ВАРШАВА, 28 мар — РИА Новости. Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши.
"Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется. Они бросали камни и палки", — говорится в сообщении польской Погранстражи в Twitter.
На границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца
При этом утверждается, что вблизи границы нападавшие "оказались с согласия белорусских силовиков".
Всего за минувшие сутки из Белоруссии в Польшу пытались нелегально попасть 89 человек. Двенадцать из них вернулись на территорию Белоруссии, остальные были задержаны, сообщает Погранстража.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС
. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск
в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас завершается оснащение конструкции камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
Премьер Польши заявил, что нельзя недооценивать российские силы на Украине