Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 67 тысяч межрегиональных поездок - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:39 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/poezdki-1861202736.html
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 67 тысяч межрегиональных поездок
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 67 тысяч межрегиональных поездок - РИА Новости, 28.03.2023
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 67 тысяч межрегиональных поездок
Свыше 67 тысяч поездок совершили жители и гости Московской области на межрегиональных маршрутах "Мострансавто" с начала 2023 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:39
2023-03-28T12:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152408/29/1524082923_0:0:1461:823_1920x0_80_0_0_361939d7d3b561ddeb00aef656a53945.png
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Свыше 67 тысяч поездок совершили жители и гости Московской области на межрегиональных маршрутах "Мострансавто" с начала 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."С начала 2023 года жители и гости Московской области совершили свыше 67 тысяч поездок на межрегиональных маршрутах "Мострансавто". Автобусы предприятия курсируют на 17 маршрутах, которые обеспечивают транспортную связь между Подмосковьем и близлежащими регионами: Рязанской, Тверской, Владимирской и Ярославской областями", - указывается в нем."Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.
https://ria.ru/20230328/podmoskove-1861172288.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152408/29/1524082923_164:0:1291:845_1920x0_80_0_0_1f983d5b0354b9f5741e5e4eb96b319e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто

Пассажиры "Мострансавто" совершили более 67 тысяч межрегиональных поездок

© Фото : МострансавтоАвтобусы компании Мострансавто
Автобусы компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Мострансавто
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Свыше 67 тысяч поездок совершили жители и гости Московской области на межрегиональных маршрутах "Мострансавто" с начала 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"С начала 2023 года жители и гости Московской области совершили свыше 67 тысяч поездок на межрегиональных маршрутах "Мострансавто". Автобусы предприятия курсируют на 17 маршрутах, которые обеспечивают транспортную связь между Подмосковьем и близлежащими регионами: Рязанской, Тверской, Владимирской и Ярославской областями", - указывается в нем.
"Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.
Молодой человек зашнуровывает коньки - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Подмосковные катки и лыжные трассы завершили свою работу
Вчера, 11:47
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала