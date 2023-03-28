https://ria.ru/20230328/poezdki-1861202736.html

Пассажиры "Мострансавто" совершили более 67 тысяч межрегиональных поездок

Пассажиры "Мострансавто" совершили более 67 тысяч межрегиональных поездок - РИА Новости, 28.03.2023

Пассажиры "Мострансавто" совершили более 67 тысяч межрегиональных поездок

Свыше 67 тысяч поездок совершили жители и гости Московской области на межрегиональных маршрутах "Мострансавто" с начала 2023 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:39

2023-03-28T12:39

2023-03-28T12:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Свыше 67 тысяч поездок совершили жители и гости Московской области на межрегиональных маршрутах "Мострансавто" с начала 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."С начала 2023 года жители и гости Московской области совершили свыше 67 тысяч поездок на межрегиональных маршрутах "Мострансавто". Автобусы предприятия курсируют на 17 маршрутах, которые обеспечивают транспортную связь между Подмосковьем и близлежащими регионами: Рязанской, Тверской, Владимирской и Ярославской областями", - указывается в нем."Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.

https://ria.ru/20230328/podmoskove-1861172288.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), мострансавто