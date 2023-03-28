https://ria.ru/20230328/podmoskove-1861453161.html
Воробьев: медики МО получат более 100 машин скорой помощи в 2023 году
Воробьев: медики МО получат более 100 машин скорой помощи в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2023
Воробьев: медики МО получат более 100 машин скорой помощи в 2023 году
Медики Подмосковья получили 618 машин скорой помощи и неотложек за три года, в 2023 году получат еще 118, заявил губернатор МО Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-28T21:14
2023-03-28T21:14
2023-03-29T10:27
новости подмосковья
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МОСКВА. 28 мар - РИА Новости. Медики Подмосковья получили 618 машин скорой помощи и неотложек за три года, в 2023 году получат еще 118, заявил губернатор МО Андрей Воробьев. "Мы ежегодно обновляем автопарк "скорых" и неотложек. Если до ковида на ходу было около 700 автомобилей, то сейчас уже 1000. За три года медики получили 618 машин", - написал Воробьев в телеграм-канале. Он отметил, что в этом году поставят еще 118: реанимобили класса С и "скорые" класса В для экстренной помощи на ходу. "Сегодня как раз передали первые 14 автомобилей класса B в Можайск, Волоколамск, Истру, Лобню, Дубну, Сергиев Посад, Королев, Ликино-Дулево, Шатуру, Егорьевск, Раменский, Домодедово и Чехов", - заключил он.
https://ria.ru/20230328/kompensatsiya-1861210885.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), можайск, волоколамск
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Можайск, Волоколамск