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Воробьев: медики МО получат более 100 машин скорой помощи в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2023
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Новости Подмосковья
 
21:14 28.03.2023 (обновлено: 10:27 29.03.2023)
https://ria.ru/20230328/podmoskove-1861453161.html
Воробьев: медики МО получат более 100 машин скорой помощи в 2023 году
Воробьев: медики МО получат более 100 машин скорой помощи в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2023
Воробьев: медики МО получат более 100 машин скорой помощи в 2023 году
Медики Подмосковья получили 618 машин скорой помощи и неотложек за три года, в 2023 году получат еще 118, заявил губернатор МО Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-28T21:14
2023-03-29T10:27
новости подмосковья
андрей воробьев
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можайск
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МОСКВА. 28 мар - РИА Новости. Медики Подмосковья получили 618 машин скорой помощи и неотложек за три года, в 2023 году получат еще 118, заявил губернатор МО Андрей Воробьев. "Мы ежегодно обновляем автопарк "скорых" и неотложек. Если до ковида на ходу было около 700 автомобилей, то сейчас уже 1000. За три года медики получили 618 машин", - написал Воробьев в телеграм-канале. Он отметил, что в этом году поставят еще 118: реанимобили класса С и "скорые" класса В для экстренной помощи на ходу. "Сегодня как раз передали первые 14 автомобилей класса B в Можайск, Волоколамск, Истру, Лобню, Дубну, Сергиев Посад, Королев, Ликино-Дулево, Шатуру, Егорьевск, Раменский, Домодедово и Чехов", - заключил он.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), можайск, волоколамск
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Можайск, Волоколамск

Воробьев: медики МО получат более 100 машин скорой помощи в 2023 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА. 28 мар - РИА Новости. Медики Подмосковья получили 618 машин скорой помощи и неотложек за три года, в 2023 году получат еще 118, заявил губернатор МО Андрей Воробьев.
"Мы ежегодно обновляем автопарк "скорых" и неотложек. Если до ковида на ходу было около 700 автомобилей, то сейчас уже 1000. За три года медики получили 618 машин", - написал Воробьев в телеграм-канале.
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Он отметил, что в этом году поставят еще 118: реанимобили класса С и "скорые" класса В для экстренной помощи на ходу.
"Сегодня как раз передали первые 14 автомобилей класса B в Можайск, Волоколамск, Истру, Лобню, Дубну, Сергиев Посад, Королев, Ликино-Дулево, Шатуру, Егорьевск, Раменский, Домодедово и Чехов", - заключил он.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)МожайскВолоколамск
 
 
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