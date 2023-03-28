https://ria.ru/20230328/podmoskove-1861315394.html

Завод металлоконструкций построят в Подмосковье до конца лета

Завод металлоконструкций построят в Подмосковье до конца лета - РИА Новости, 28.03.2023

Завод металлоконструкций построят в Подмосковье до конца лета

Компания "Аполло" построит завод по производству металлоконструкций в подмосковном индустриальном парке "Есипово" до конца лета 2023 года, сообщила пресс-служба РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:21

2023-03-28T17:21

2023-03-28T17:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Компания "Аполло" построит завод по производству металлоконструкций в подмосковном индустриальном парке "Есипово" до конца лета 2023 года, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Предприятие площадью почти 10 тысяч квадратных метров в городском округе Солнечногорск Подмосковья будет включать три корпуса. На сегодняшний день выполнены работы по монтажу металлоконструкций и стеновых ограждений первого производственного корпуса, а также идет подготовка к строительству второго и третьего корпусов, где будут размещаться административно-бытовые помещения. Общий объем инвестиций в проект составит более 500 миллионов рублей."На новом производстве будет создано около 80 рабочих мест. Предприятие будет запущено в работу уже в сентябре этого года", – цитирует пресс-служба зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

https://ria.ru/20230328/vrachi-1861304521.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)