https://ria.ru/20230328/podmoskove-1861172288.html

Подмосковные катки и лыжные трассы завершили свою работу

Подмосковные катки и лыжные трассы завершили свою работу - РИА Новости, 28.03.2023

Подмосковные катки и лыжные трассы завершили свою работу

Катки, лыжные трассы и другие зимние развлекательные объекты завершили свою работу на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:47

2023-03-28T11:47

2023-03-28T11:47

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Катки, лыжные трассы и другие зимние развлекательные объекты завершили свою работу на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.В сообщении уточняется, что в зимнем сезоне 2022-2023 годов на территории Московской области работали 770 открытых катков, 25 из которых – с искусственным льдом, 194 катка работали на общественных пространствах и в парках. Также были открыты 158 лыжных трасс общей протяженностью более 600 километров и другие развлекательные объекты."Посещаемость катков и лыжней в наших парках была высокой, а это говорит о востребованности благоустроенных территорий для прогулок и занятий спортом. Так, на катках, оборудованных в парках и на общественных пространствах, этой зимой было зафиксировано свыше полумиллиона посещений", - цитирует пресс-служба слова главы министерства Михаила Хайкина.Кроме того, за сезон в регионе было проведено свыше 3,3 тысячи зимних спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20230327/pavodki-1861046050.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

михаил хайкин, московская область (подмосковье)