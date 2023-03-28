https://ria.ru/20230328/podmoskove-1861172288.html
Подмосковные катки и лыжные трассы завершили свою работу
Подмосковные катки и лыжные трассы завершили свою работу - РИА Новости, 28.03.2023
Подмосковные катки и лыжные трассы завершили свою работу
Катки, лыжные трассы и другие зимние развлекательные объекты завершили свою работу на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:47
2023-03-28T11:47
2023-03-28T11:47
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Катки, лыжные трассы и другие зимние развлекательные объекты завершили свою работу на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.В сообщении уточняется, что в зимнем сезоне 2022-2023 годов на территории Московской области работали 770 открытых катков, 25 из которых – с искусственным льдом, 194 катка работали на общественных пространствах и в парках. Также были открыты 158 лыжных трасс общей протяженностью более 600 километров и другие развлекательные объекты."Посещаемость катков и лыжней в наших парках была высокой, а это говорит о востребованности благоустроенных территорий для прогулок и занятий спортом. Так, на катках, оборудованных в парках и на общественных пространствах, этой зимой было зафиксировано свыше полумиллиона посещений", - цитирует пресс-служба слова главы министерства Михаила Хайкина.Кроме того, за сезон в регионе было проведено свыше 3,3 тысячи зимних спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 1 миллиона человек.
https://ria.ru/20230327/pavodki-1861046050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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михаил хайкин, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Михаил Хайкин, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Катки, лыжные трассы и другие зимние развлекательные объекты завершили свою работу на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.
В сообщении уточняется, что в зимнем сезоне 2022-2023 годов на территории Московской области работали 770 открытых катков, 25 из которых – с искусственным льдом, 194 катка работали на общественных пространствах и в парках. Также были открыты 158 лыжных трасс общей протяженностью более 600 километров и другие развлекательные объекты.
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Посещаемость катков и лыжней в наших парках была высокой, а это говорит о востребованности благоустроенных территорий для прогулок и занятий спортом. Так, на катках, оборудованных в парках и на общественных пространствах, этой зимой было зафиксировано свыше полумиллиона посещений",
- цитирует пресс-служба слова главы министерства Михаила Хайкина
.
Кроме того, за сезон в регионе было проведено свыше 3,3 тысячи зимних спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 1 миллиона человек.