https://ria.ru/20230328/podderzhka-1861321583.html

Шесть городов Тверской области благоустроят при федеральной поддержке

Шесть городов Тверской области благоустроят при федеральной поддержке - РИА Новости, 28.03.2023

Шесть городов Тверской области благоустроят при федеральной поддержке

Правительство Тверской области распределило средства на реализацию планов победителей дополнительного отбора VII Всероссийского конкурса лучших проектов... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:36

2023-03-28T17:36

2023-03-28T17:36

тверская область

конаково

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861314404_0:17:1301:748_1920x0_80_0_0_8e442f8467f1597fb29961d822ae4eea.jpg

ТВЕРЬ, 28 мар – РИА Новости. Правительство Тверской области распределило средства на реализацию планов победителей дополнительного отбора VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ими стали города Торопец и Конаково, где работы по благоустройству будут проведены в 2023-2024 годах. На реализацию планов по благоустройству в этих городах будет направлено 170,8 миллиона рублей.Решение принято во вторник на заседании регионального правительства."Формирование комфортной городской среды – одна из важных составляющих комплексного развития Тверской области, создания современных пространств в наших городах с учетом особенностей их уникального облика, истории и традиций", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Проект города Конаково стал победителем конкурса в номинации "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек". В его рамках будет выполнено благоустройство общественной территории "Стрелка реки Донховка". Первый этап работ начался на набережной Волги в прошлом году, а проект, представленный на VII конкурс, продолжит эту работу. Здесь планируется создать пространство для прогулок и отдыха, пляжную зону, причал, места для рыбалки и пикников, локации для детей.Город Торопец стал победителем в номинации "Исторические поселения". Там пройдёт реновация части улицы Советская. Предусмотрено обустройство пешеходного маршрута, зоны отдыха, информационных стендов, посвященных истории самого древнего города Верхневолжья.Еще 280 миллионов рублей предусмотрено на воплощение в 2023-2024 годах проектов победителей основного конкурсного отбора. Федеральную поддержку получили Старица, Лихославль, Весьегонск и Красный Холм. В Старице заявлена ревитализация Комсомольского сквера. В Лихославле планируется благоустройство Привокзальной площади и части Привокзального переулка до сквера Победы. В Весьегонске обновят часть Приморского парка, а в Красном Холме – центральную площадь у Дома народного творчества.Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был организован в 2018 году и реализуется по национальному проекту "Жильё и городская среда". Всего с 2018 года поддержку получили 19 проектов по комплексному благоустройству общественных пространств в городах Тверской области.

https://ria.ru/20230328/podderzhka-1861314524.html

конаково

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

конаково, игорь руденя