https://ria.ru/20230328/podderzhka-1861314524.html

Тверские власти в 2023 году увеличат поддержку АПК на 25%

Тверские власти в 2023 году увеличат поддержку АПК на 25% - РИА Новости, 28.03.2023

Тверские власти в 2023 году увеличат поддержку АПК на 25%

Тверские власти в 2023 году планируют увеличить государственную поддержку АПК региона более, чем на 25% по сравнению с 2022 годом, когда аграриям было выделено... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:18

2023-03-28T17:18

2023-03-28T17:18

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 28 мар – РИА Новости. Тверские власти в 2023 году планируют увеличить государственную поддержку АПК региона более, чем на 25% по сравнению с 2022 годом, когда аграриям было выделено 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Об этом объявлено во вторник на заседании регионального правительства, где были рассмотрены итоги развития агропромышленного комплекса региона в 2022 году и подготовка к предстоящему сезону сельскохозяйственных работ.В 2023 году в регионе будут реализованы дополнительные меры по стимулированию производства картофеля, овощей и молока, вводу в оборот земель сельхозназначения.Еще одно значимое для производителей направление поддержки – предоставление в 2023 году грантов и субсидий на повышение уровня технологической оснащенности предприятии АПК. Планируется приобретение при поддержке области более 200 единиц оборудования и техники.Также будет расширена поддержка сельхозпроизводителей, которые вводят в оборот неиспользуемую пашню. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регправительства поручил Минсельхозу области проработать вопрос о возмещении затрат на каждый введенный гектар и представить предложения по передаче незадействованных участков действующим производителям, которые обеспечат их ввод в работу."Отрасль сельского хозяйства вносит существенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности региона в условиях беспрецедентного санкционного давления. В Тверской области прошедший год отмечен развитием сельскохозяйственного производства по ряду направлений. Существенно увеличились объемы производства зерна, картофеля, мясной и молочной продукции", – отметил на заседании Руденя.По итогам 2022 года валовой объем производства продукции АПК Тверской области достиг 56,5 миллиарда рублей – это 120,4% к уровню 2021 года. Индекс сельскохозяйственного производства составил 114,7% относительно предыдущего года.На 52,5% выше показателей 2021 года составил валовый сбора зерна и зернобобовых культур, урожайность повысилась на 55,4%. Валовый сбор картофеля увеличился на 16,1%, производствомяса – на 28%, мясных полуфабрикатов – на 86,8%, кисломолочных продуктов, сыра и творога – на 9%, сметаны – на 40,8%.В настоящее время в АПК Тверской области реализуются и планируются к реализации 18 инвестпроектов с созданием около 2 тысяч рабочих мест. В 2022 году инвестиции в отрасль составили 5,5 миллиарда рублей.Старт посевной кампании в регионе запланирован на 15 апреля. По прогнозам, общая посевная площадь составит 445 тысяч гектаров – на 8,2 тысячи гектаровбольше, чем в 2022 году.

https://ria.ru/20230227/podderzhka-1854625231.html

https://ria.ru/20220630/investproekty-1799357037.html

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область