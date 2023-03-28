https://ria.ru/20230328/podderzhka-1861197941.html

Региональные меры поддержки получат все вологжане, находящиеся в зоне СВО

Региональные меры поддержки получат все вологжане, находящиеся в зоне СВО - РИА Новости, 28.03.2023

Региональные меры поддержки получат все вологжане, находящиеся в зоне СВО

В Вологодской области распространят региональные меры поддержки военнослужащих на тех вологжан, кто был мобилизован или заключил контракт для службы в зоне СВО... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:30

2023-03-28T12:30

2023-03-28T12:30

вологодская область

олег кувшинников

единая россия

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ВОЛОГДА, 28 мар – РИА Новости. В Вологодской области распространят региональные меры поддержки военнослужащих на тех вологжан, кто был мобилизован или заключил контракт для службы в зоне СВО на территории других регионов страны, сообщил губернатор Олег Кувшинников, выступая перед депутатами областного законодательного собрания.Глава региона поддержал предложение одного из депутатов фракции "Единая Россия" распространить меры поддержки на всех вологжан, находящихся в зоне СВО. Речь шла о тех, кто, имея постоянную регистрацию на территории области, направился на военную службу из военных комиссариатов других регионов. При этом их семьи по-прежнему живут на Вологодчине."Считаю важным сохранить равенство мер поддержки наших земляков, поэтому в ближайшее время подготовим изменения в постановление правительства области и проинформируем законодательное собрание", – заявил Кувшинников.Он также отметил, что помимо ежемесячной и единоразовой выплат, обеспечения военнослужащих спальными мешками, продуктами и другими необходимыми вещами, в регионе собираются помогать им и после возвращения со службы."При необходимости мы обеспечим "зеленый коридор" в медицинских учреждениях области, санаторно-курортное лечение в санаториях области, помощь при трудоустройстве", – сказал Кувшинников.

https://ria.ru/20230301/blagodarnost-1855167233.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, единая россия