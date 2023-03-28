https://ria.ru/20230328/podderzhka-1861158860.html
В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации
В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023
В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации
В Бурятии участникам спецоперации и их семьям расширили меры поддержки, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:02
2023-03-28T11:02
2023-03-28T11:02
специальная военная операция на украине
алексей цыденов
общество
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 28 мар – РИА Новости. В Бурятии участникам спецоперации и их семьям расширили меры поддержки, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Расширяем меры поддержки для участников СВО и их семей: … принято решение об освобождении от уплаты аренды республиканского имущества, в том числе земельных участков", - написал он в своем телеграм-канале. Отмечается, что арендная плата не будет начисляться на весь период прохождения службы и еще на 90 дней после ее окончания и устанавливается как в отношении юридических, так и физических лиц. Также по словам Цыденова, участники СВО и их семьи освобождены от платы за въезд в особо охраняемые природные территории. Среди них 13 заказников и 57 памятников природы. При этом отмечается, что льготы касаются всех категорий военнослужащих - мобилизованные, контрактники, добровольцы. Также в республике действуют другие региональные меры поддержки, среди них освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога на два года на одно транспортное средство, внеочередное устройство детей в детский сад и другие.
https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html
https://ria.ru/20230313/kirov-1857565610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей цыденов, общество, республика бурятия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Цыденов, Общество, Республика Бурятия
В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации
В Бурятии участников спецоперации освободили от платы за аренду республиканского имущества
УЛАН-УДЭ, 28 мар – РИА Новости.
В Бурятии участникам спецоперации и их семьям расширили меры поддержки, сообщил глава
республики Алексей Цыденов.
"Расширяем меры поддержки для участников СВО и их семей: … принято решение об освобождении от уплаты аренды республиканского имущества, в том числе земельных участков", - написал он в своем телеграм-канале.
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство
Отмечается, что арендная плата не будет начисляться на весь период прохождения службы и еще на 90 дней после ее окончания и устанавливается как в отношении юридических, так и физических лиц.
Также по словам Цыденова, участники СВО и их семьи освобождены от платы за въезд в особо охраняемые природные территории. Среди них 13 заказников и 57 памятников природы.
При этом отмечается, что льготы касаются всех категорий военнослужащих - мобилизованные, контрактники, добровольцы.
Также в республике действуют другие региональные меры поддержки, среди них освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога на два года на одно транспортное средство, внеочередное устройство детей в детский сад и другие.
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