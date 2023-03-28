Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/podderzhka-1861158860.html
В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации
В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023
В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации
В Бурятии участникам спецоперации и их семьям расширили меры поддержки, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:02
2023-03-28T11:02
специальная военная операция на украине
алексей цыденов
общество
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593134458_0:0:3838:2159_1920x0_80_0_0_412f2e50251e3794f5b93e8980bb4ab7.jpg
УЛАН-УДЭ, 28 мар – РИА Новости. В Бурятии участникам спецоперации и их семьям расширили меры поддержки, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Расширяем меры поддержки для участников СВО и их семей: … принято решение об освобождении от уплаты аренды республиканского имущества, в том числе земельных участков", - написал он в своем телеграм-канале. Отмечается, что арендная плата не будет начисляться на весь период прохождения службы и еще на 90 дней после ее окончания и устанавливается как в отношении юридических, так и физических лиц. Также по словам Цыденова, участники СВО и их семьи освобождены от платы за въезд в особо охраняемые природные территории. Среди них 13 заказников и 57 памятников природы. При этом отмечается, что льготы касаются всех категорий военнослужащих - мобилизованные, контрактники, добровольцы. Также в республике действуют другие региональные меры поддержки, среди них освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога на два года на одно транспортное средство, внеочередное устройство детей в детский сад и другие.
https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html
https://ria.ru/20230313/kirov-1857565610.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593133748_93:314:2405:2048_1920x0_80_0_0_c002cf947fa6ba586761b37aee1cda03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей цыденов, общество, республика бурятия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Цыденов, Общество, Республика Бурятия
В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации

В Бурятии участников спецоперации освободили от платы за аренду республиканского имущества

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 28 мар – РИА Новости. В Бурятии участникам спецоперации и их семьям расширили меры поддержки, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Расширяем меры поддержки для участников СВО и их семей: … принято решение об освобождении от уплаты аренды республиканского имущества, в том числе земельных участков", - написал он в своем телеграм-канале.
Военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство
24 марта, 08:47
Отмечается, что арендная плата не будет начисляться на весь период прохождения службы и еще на 90 дней после ее окончания и устанавливается как в отношении юридических, так и физических лиц.
Также по словам Цыденова, участники СВО и их семьи освобождены от платы за въезд в особо охраняемые природные территории. Среди них 13 заказников и 57 памятников природы.
При этом отмечается, что льготы касаются всех категорий военнослужащих - мобилизованные, контрактники, добровольцы.
Также в республике действуют другие региональные меры поддержки, среди них освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога на два года на одно транспортное средство, внеочередное устройство детей в детский сад и другие.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В Кировской области расширят меры поддержки семей военнослужащих
13 марта, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЦыденовОбществоРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала