https://ria.ru/20230328/podderzhka-1861158860.html

В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации

В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023

В Бурятии расширили меры поддержки участников спецоперации

В Бурятии участникам спецоперации и их семьям расширили меры поддержки, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:02

2023-03-28T11:02

2023-03-28T11:02

специальная военная операция на украине

алексей цыденов

общество

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 28 мар – РИА Новости. В Бурятии участникам спецоперации и их семьям расширили меры поддержки, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Расширяем меры поддержки для участников СВО и их семей: … принято решение об освобождении от уплаты аренды республиканского имущества, в том числе земельных участков", - написал он в своем телеграм-канале. Отмечается, что арендная плата не будет начисляться на весь период прохождения службы и еще на 90 дней после ее окончания и устанавливается как в отношении юридических, так и физических лиц. Также по словам Цыденова, участники СВО и их семьи освобождены от платы за въезд в особо охраняемые природные территории. Среди них 13 заказников и 57 памятников природы. При этом отмечается, что льготы касаются всех категорий военнослужащих - мобилизованные, контрактники, добровольцы. Также в республике действуют другие региональные меры поддержки, среди них освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога на два года на одно транспортное средство, внеочередное устройство детей в детский сад и другие.

https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html

https://ria.ru/20230313/kirov-1857565610.html

республика бурятия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

алексей цыденов, общество, республика бурятия