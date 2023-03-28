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Резидент подмосковной ОЭЗ "Дубна" создаст ПО для управления персоналом
Резидент подмосковной ОЭЗ "Дубна" создаст ПО для управления персоналом - РИА Новости, 28.03.2023
Резидент подмосковной ОЭЗ "Дубна" создаст ПО для управления персоналом
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" STR Suite разработает программное обеспечение (ПО) для управления персоналом, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:59
2023-03-28T10:59
2023-03-28T10:59
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" STR Suite разработает программное обеспечение (ПО) для управления персоналом, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области.В сообщении уточняется, что разработка найдет применение у различных компаний, позволит оценить их сотрудников, а также осуществлять управление персоналом. Как отметили в ведомстве, ПО не имеет аналогов в РоссииИнвестиции в проект составляют 2,3 миллиона рублей, указывается в пресс-релизе."Новый резидент специализируется на разработке ПО, которое необходимо для формирования организационной структуры компании, управления персоналом, оценки корпоративной культуры и потенциала сотрудников, тестирования соискателей на должность и другого", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20230327/potentsial-1860901599.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" STR Suite разработает программное обеспечение (ПО) для управления персоналом, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области.
В сообщении уточняется, что разработка найдет применение у различных компаний, позволит оценить их сотрудников, а также осуществлять управление персоналом. Как отметили в ведомстве, ПО не имеет аналогов в России
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Инвестиции в проект составляют 2,3 миллиона рублей, указывается в пресс-релизе.
"Новый резидент специализируется на разработке ПО, которое необходимо для формирования организационной структуры компании, управления персоналом, оценки корпоративной культуры и потенциала сотрудников, тестирования соискателей на должность и другого", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой.