https://ria.ru/20230328/peskov-1861227667.html

Кремль своевременно сообщит о планах Путина на 27 апреля, заявил Песков

Кремль своевременно сообщит о планах Путина на 27 апреля, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2023

Кремль своевременно сообщит о планах Путина на 27 апреля, заявил Песков

Кремль своевременно сообщит о планах президента РФ Владимира Путина на 27 апреля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:42

2023-03-28T13:42

2023-03-28T13:42

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о планах президента РФ Владимира Путина на 27 апреля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя, планирует ли Путин принять участие в Совете законодателей и Дне российского парламентаризма. "Давайте не будем так далеко забегать, мы своевременно все сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли принимать участие президент России Владимир Путин в Совете законодателей и Дне российского парламентаризма.

https://ria.ru/20230328/gossovet-1861200351.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков