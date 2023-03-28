https://ria.ru/20230328/peskov-1861227667.html
Кремль своевременно сообщит о планах Путина на 27 апреля, заявил Песков
Кремль своевременно сообщит о планах Путина на 27 апреля, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2023
Кремль своевременно сообщит о планах Путина на 27 апреля, заявил Песков
Кремль своевременно сообщит о планах президента РФ Владимира Путина на 27 апреля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:42
2023-03-28T13:42
2023-03-28T13:42
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о планах президента РФ Владимира Путина на 27 апреля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя, планирует ли Путин принять участие в Совете законодателей и Дне российского парламентаризма. "Давайте не будем так далеко забегать, мы своевременно все сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли принимать участие президент России Владимир Путин в Совете законодателей и Дне российского парламентаризма.
https://ria.ru/20230328/gossovet-1861200351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Кремль своевременно сообщит о планах Путина на 27 апреля, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Кремль своевременно сообщит о планах Путина на 27 апреля
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о планах президента РФ Владимира Путина на 27 апреля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя, планирует ли Путин принять участие в Совете законодателей и Дне российского парламентаризма.
"Давайте не будем так далеко забегать, мы своевременно все сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли принимать участие президент России Владимир Путин в Совете законодателей и Дне российского парламентаризма.
В Кремле рассказали о подготовке к Высшему госсовету Союзного государства