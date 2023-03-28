https://ria.ru/20230328/peredovaya-1861240681.html
Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой
Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой - РИА Новости, 28.03.2023
Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой
Украинские военкоры записали видеообращение, в котором обвинили украинские власти в давлении и делении журналистов на "своих и чужих" из-за ограничения доступа... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:22
2023-03-28T14:22
2023-03-28T14:24
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журналистика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские военкоры записали видеообращение, в котором обвинили украинские власти в давлении и делении журналистов на "своих и чужих" из-за ограничения доступа в отдельные населенные пункты, так называемые "красные зоны". Под своим постом она опубликовала видеообращение украинских журналистов "ТСН", "5 канала", ICTV, "Радио свобода"**, "Интер". В нем корреспонденты говорят, что "вынуждены противостоять украинской власти, которая решила цензурировать войну". Это связано с решением украинских властей о создании в зоне боевых действий специальных зон. "Красная" предусматривает запрет на посещение таких мест журналистами. При этом корреспонденты заявляют, что существуют списки "исключительных журналистов из числа избранных медиа, которые имеют доступ к "красным зонам". В обращении журналисты говорят, что не требуют особых преференций от власти, но требуют "уважения к своей работе и возможности выполнять свои профессиональные обязанности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** СМИ, признанное иноагентом.
https://ria.ru/20230327/malyar-1860830199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, журналистика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, журналистика
Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой
Украинские журналисты обвинили власть в давлении из-за ограничения доступа к передовой
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские военкоры записали видеообращение, в котором обвинили украинские власти в давлении и делении журналистов на "своих и чужих" из-за ограничения доступа в отдельные населенные пункты, так называемые "красные зоны".
«
"С появлением так называемой "красной зоны" на нашей нормальной работе на передовой, по сути, поставили крест. Но когда мы узнали о списках "избранных", кому таки разрешили попадать в запрещенные для большинства города, места, у меня лично появилось очень неприятное ощущение дежавю. Мы это уже проходили", - написала журналист украинского телеканала "Пятый канал" Ольга Калиновская в Facebook*.
Под своим постом она опубликовала видеообращение украинских журналистов "ТСН", "5 канала", ICTV, "Радио свобода"**, "Интер". В нем корреспонденты говорят, что "вынуждены противостоять украинской власти, которая решила цензурировать войну". Это связано с решением украинских властей о создании в зоне боевых действий специальных зон. "Красная" предусматривает запрет на посещение таких мест журналистами. При этом корреспонденты заявляют, что существуют списки "исключительных журналистов из числа избранных медиа, которые имеют доступ к "красным зонам".
В обращении журналисты говорят, что не требуют особых преференций от власти, но требуют "уважения к своей работе и возможности выполнять свои профессиональные обязанности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** СМИ, признанное иноагентом.
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