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Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой - РИА Новости, 28.03.2023
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14:22 28.03.2023 (обновлено: 14:24 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/peredovaya-1861240681.html
Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой
Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой - РИА Новости, 28.03.2023
Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой
Украинские военкоры записали видеообращение, в котором обвинили украинские власти в давлении и делении журналистов на "своих и чужих" из-за ограничения доступа... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:22
2023-03-28T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
журналистика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские военкоры записали видеообращение, в котором обвинили украинские власти в давлении и делении журналистов на "своих и чужих" из-за ограничения доступа в отдельные населенные пункты, так называемые "красные зоны". Под своим постом она опубликовала видеообращение украинских журналистов "ТСН", "5 канала", ICTV, "Радио свобода"**, "Интер". В нем корреспонденты говорят, что "вынуждены противостоять украинской власти, которая решила цензурировать войну". Это связано с решением украинских властей о создании в зоне боевых действий специальных зон. "Красная" предусматривает запрет на посещение таких мест журналистами. При этом корреспонденты заявляют, что существуют списки "исключительных журналистов из числа избранных медиа, которые имеют доступ к "красным зонам". В обращении журналисты говорят, что не требуют особых преференций от власти, но требуют "уважения к своей работе и возможности выполнять свои профессиональные обязанности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** СМИ, признанное иноагентом.
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в мире, украина, журналистика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, журналистика
Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой

Украинские журналисты обвинили власть в давлении из-за ограничения доступа к передовой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие под Угледаром
Украинские военнослужащие под Угледаром - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие под Угледаром. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские военкоры записали видеообращение, в котором обвинили украинские власти в давлении и делении журналистов на "своих и чужих" из-за ограничения доступа в отдельные населенные пункты, так называемые "красные зоны".
«
"С появлением так называемой "красной зоны" на нашей нормальной работе на передовой, по сути, поставили крест. Но когда мы узнали о списках "избранных", кому таки разрешили попадать в запрещенные для большинства города, места, у меня лично появилось очень неприятное ощущение дежавю. Мы это уже проходили", - написала журналист украинского телеканала "Пятый канал" Ольга Калиновская в Facebook*.
Под своим постом она опубликовала видеообращение украинских журналистов "ТСН", "5 канала", ICTV, "Радио свобода"**, "Интер". В нем корреспонденты говорят, что "вынуждены противостоять украинской власти, которая решила цензурировать войну". Это связано с решением украинских властей о создании в зоне боевых действий специальных зон. "Красная" предусматривает запрет на посещение таких мест журналистами. При этом корреспонденты заявляют, что существуют списки "исключительных журналистов из числа избранных медиа, которые имеют доступ к "красным зонам".
В обращении журналисты говорят, что не требуют особых преференций от власти, но требуют "уважения к своей работе и возможности выполнять свои профессиональные обязанности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** СМИ, признанное иноагентом.
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