https://ria.ru/20230328/peredovaya-1861240681.html

Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой

Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой - РИА Новости, 28.03.2023

Украинские журналисты раскритиковали ограничение доступа к передовой

Украинские военкоры записали видеообращение, в котором обвинили украинские власти в давлении и делении журналистов на "своих и чужих" из-за ограничения доступа... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:22

2023-03-28T14:22

2023-03-28T14:24

специальная военная операция на украине

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журналистика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские военкоры записали видеообращение, в котором обвинили украинские власти в давлении и делении журналистов на "своих и чужих" из-за ограничения доступа в отдельные населенные пункты, так называемые "красные зоны". Под своим постом она опубликовала видеообращение украинских журналистов "ТСН", "5 канала", ICTV, "Радио свобода"**, "Интер". В нем корреспонденты говорят, что "вынуждены противостоять украинской власти, которая решила цензурировать войну". Это связано с решением украинских властей о создании в зоне боевых действий специальных зон. "Красная" предусматривает запрет на посещение таких мест журналистами. При этом корреспонденты заявляют, что существуют списки "исключительных журналистов из числа избранных медиа, которые имеют доступ к "красным зонам". В обращении журналисты говорят, что не требуют особых преференций от власти, но требуют "уважения к своей работе и возможности выполнять свои профессиональные обязанности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** СМИ, признанное иноагентом.

https://ria.ru/20230327/malyar-1860830199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, журналистика