Безаварийный пропуск паводка и устранение пожара отработали в Москве
Подъем тяжелой техники с помощью вертолета МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Подъем тяжелой техники с помощью вертолета МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Аэролодки на воздушной подушке МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Аэролодки на воздушной подушке МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Передвижные дизельные насосные установки для откачки воды на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Передвижные дизельные насосные установки для откачки воды на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Спасатели на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Спасатели на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Доставка спасательных жилетов с помощью квадрокоптера на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Доставка спасательных жилетов с помощью квадрокоптера на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Пожарные расчеты на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Пожарные расчеты на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения лесного пожара на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения лесного пожара на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Подъем тяжелой техники с помощью вертолета МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Аэролодки на воздушной подушке МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Передвижные дизельные насосные установки для откачки воды на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Спасатели на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Доставка спасательных жилетов с помощью квадрокоптера на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Пожарные расчеты на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения лесного пожара на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.