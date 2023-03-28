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Безаварийный пропуск паводка и устранение пожара отработали в Москве - РИА Новости, 28.03.2023
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20:33 28.03.2023 (обновлено: 20:36 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/pavodok-1861373098.html
Безаварийный пропуск паводка и устранение пожара отработали в Москве
Безаварийный пропуск паводка и устранение пожара отработали в Москве - РИА Новости, 28.03.2023
Безаварийный пропуск паводка и устранение пожара отработали в Москве
Участники учений, которые прошли во вторник в столице, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:33
2023-03-28T20:36
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Участники учений, которые прошли во вторник в столице, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках первого этапа была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
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петр бирюков, москва, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, тинао, новая москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Новая Москва

Безаварийный пропуск паводка и устранение пожара отработали в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэролодка на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем
Аэролодка на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэролодка на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Участники учений, которые прошли во вторник в столице, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности - более 500 человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", - отметил Бирюков.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБолее 500 человек, в том числе сотрудники МЧС, кинологи, спасатели, водолазы, были задействованы на учениях в Новой Москве
Более 500 человек, в том числе сотрудники МЧС, кинологи, спасатели, водолазы, были задействованы на учениях в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Более 500 человек, в том числе сотрудники МЧС, кинологи, спасатели, водолазы, были задействованы на учениях в Новой Москве
Заместитель мэра рассказал, что в рамках первого этапа была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения.
«
"В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка, на водохранилищах продолжается планомерный сброс воды для приема талого стока. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Подъем тяжелой техники с помощью вертолета МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

Подъем тяжелой техники с помощью вертолета МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Подъем тяжелой техники с помощью вертолета МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Аэролодки на воздушной подушке МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

Аэролодки на воздушной подушке МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Аэролодки на воздушной подушке МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Передвижные дизельные насосные установки для откачки воды на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

Передвижные дизельные насосные установки для откачки воды на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Передвижные дизельные насосные установки для откачки воды на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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3 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Спасатели на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

Спасатели на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Спасатели на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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4 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Доставка спасательных жилетов с помощью квадрокоптера на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

Доставка спасательных жилетов с помощью квадрокоптера на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Доставка спасательных жилетов с помощью квадрокоптера на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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5 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Пожарные расчеты на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

Работа пожарных расчетов на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Пожарные расчеты на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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6 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения лесного пожара на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения лесного пожара на учениях в Новой Москве

Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения лесного пожара на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 7

Подъем тяжелой техники с помощью вертолета МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 7

Аэролодки на воздушной подушке МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 7

Передвижные дизельные насосные установки для откачки воды на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 7

Спасатели на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 7

Доставка спасательных жилетов с помощью квадрокоптера на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 7

Пожарные расчеты на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения лесного пожара на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 7
«
"Опыт прошлого года показал, что нужны особые методы и подходы при формировании подразделений и организации работы по ликвидации природных пожаров. В Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование", - пояснил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Бирюков: Москва держит ситуацию с паводком под контролем
Вчера, 18:59
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Комплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыТиНАОНовая Москва
 
 
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