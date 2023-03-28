https://ria.ru/20230328/pavodok-1861373098.html

Безаварийный пропуск паводка и устранение пожара отработали в Москве

Безаварийный пропуск паводка и устранение пожара отработали в Москве - РИА Новости, 28.03.2023

Безаварийный пропуск паводка и устранение пожара отработали в Москве

Участники учений, которые прошли во вторник в столице, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:33

2023-03-28T20:33

2023-03-28T20:36

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москва

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Участники учений, которые прошли во вторник в столице, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках первого этапа была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.

https://ria.ru/20230328/biryukov-1861350283.html

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Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, тинао, новая москва