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Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии - РИА Новости, 28.03.2023
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16:09 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/patrushev-1861289889.html
Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии
Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии - РИА Новости, 28.03.2023
Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев среду в столице Индии Нью-Дели примет участие в ежегодной встрече секретарей совбезов государств-членов... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:09
2023-03-28T16:09
индия
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нью-дели
николай патрушев
шос
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев среду в столице Индии Нью-Дели примет участие в ежегодной встрече секретарей совбезов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Повестка не сообщается.
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индия, россия, нью-дели, николай патрушев, шос, в мире
Индия, Россия, Нью-Дели, Николай Патрушев, ШОС, В мире
Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии

Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии в среду

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев среду в столице Индии Нью-Дели примет участие в ежегодной встрече секретарей совбезов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Повестка не сообщается.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев: Россия уничтожит любого, кто будет угрожать ее существованию
27 марта, 14:05
 
ИндияРоссияНью-ДелиНиколай ПатрушевШОСВ мире
 
 
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