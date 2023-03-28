https://ria.ru/20230328/patrushev-1861289889.html

Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии

Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии - РИА Новости, 28.03.2023

Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев среду в столице Индии Нью-Дели примет участие в ежегодной встрече секретарей совбезов государств-членов... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:09

2023-03-28T16:09

2023-03-28T16:09

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николай патрушев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев среду в столице Индии Нью-Дели примет участие в ежегодной встрече секретарей совбезов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Повестка не сообщается.

https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860934870.html

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индия, россия, нью-дели, николай патрушев, шос, в мире