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Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии
Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии - РИА Новости, 28.03.2023
Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев среду в столице Индии Нью-Дели примет участие в ежегодной встрече секретарей совбезов государств-членов... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:09
2023-03-28T16:09
2023-03-28T16:09
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев среду в столице Индии Нью-Дели примет участие в ежегодной встрече секретарей совбезов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. Повестка не сообщается.
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индия, россия, нью-дели, николай патрушев, шос, в мире
Индия, Россия, Нью-Дели, Николай Патрушев, ШОС, В мире
Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии
Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии в среду