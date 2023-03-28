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"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 28.03.2023
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14:58 28.03.2023
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"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти
"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 28.03.2023
"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти, в рамках которого дети возьмут шефство над... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:58
2023-03-28T14:58
общество
россия
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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти, в рамках которого дети возьмут шефство над памятниками, сообщил РИА Новости председатель правления движения Григорий Гуров. Гуров объяснил, что в этот день участники движения по всей России "возьмут под шефство памятные места, проведут их уборку после зимнего периода и начнут подготовку ко Дню Победы". "Церемониальные встречи станут отправной точкой для регулярной работы в регионах: участники Движения будут нести почетный памятный караул, облагораживать пространство и осуществлять косметическое восстановление архитектуры памятных мест, изучать их историю, проводить уроки и экскурсии", - добавил Гуров.
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общество, россия
Общество, Россия
"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти

Председатель Гуров: "Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМемориал "Вечный Огонь" в парке Гагарина в Симферополе
Мемориал Вечный Огонь в парке Гагарина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мемориал "Вечный Огонь" в парке Гагарина в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти, в рамках которого дети возьмут шефство над памятниками, сообщил РИА Новости председатель правления движения Григорий Гуров.
«
"Для нас важно, чтобы все памятные места были местом притяжения для молодежи, напоминанием о великом подвиге нашего народа. 15 апреля состоится Церемониальный старт проекта "Хранители истории", - сказал он.
Гуров объяснил, что в этот день участники движения по всей России "возьмут под шефство памятные места, проведут их уборку после зимнего периода и начнут подготовку ко Дню Победы".
"Церемониальные встречи станут отправной точкой для регулярной работы в регионах: участники Движения будут нести почетный памятный караул, облагораживать пространство и осуществлять косметическое восстановление архитектуры памятных мест, изучать их историю, проводить уроки и экскурсии", - добавил Гуров.
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