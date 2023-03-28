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"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти
"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 28.03.2023
"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти, в рамках которого дети возьмут шефство над... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:58
2023-03-28T14:58
2023-03-28T14:58
общество
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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти, в рамках которого дети возьмут шефство над памятниками, сообщил РИА Новости председатель правления движения Григорий Гуров. Гуров объяснил, что в этот день участники движения по всей России "возьмут под шефство памятные места, проведут их уборку после зимнего периода и начнут подготовку ко Дню Победы". "Церемониальные встречи станут отправной точкой для регулярной работы в регионах: участники Движения будут нести почетный памятный караул, облагораживать пространство и осуществлять косметическое восстановление архитектуры памятных мест, изучать их историю, проводить уроки и экскурсии", - добавил Гуров.
https://ria.ru/20230321/dvizh-1859362260.html
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общество, россия
"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти
Председатель Гуров: "Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти
СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти, в рамках которого дети возьмут шефство над памятниками, сообщил РИА Новости председатель правления движения Григорий Гуров.
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"Для нас важно, чтобы все памятные места были местом притяжения для молодежи, напоминанием о великом подвиге нашего народа. 15 апреля состоится Церемониальный старт проекта "Хранители истории", - сказал он.
Гуров объяснил, что в этот день участники движения по всей России
"возьмут под шефство памятные места, проведут их уборку после зимнего периода и начнут подготовку ко Дню Победы".
"Церемониальные встречи станут отправной точкой для регулярной работы в регионах: участники Движения будут нести почетный памятный караул, облагораживать пространство и осуществлять косметическое восстановление архитектуры памятных мест, изучать их историю, проводить уроки и экскурсии", - добавил Гуров.
"Движение первых" зарегистрировало свой телеканал