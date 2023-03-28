https://ria.ru/20230328/pamyat-1861260283.html

"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти

"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 28.03.2023

"Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти, в рамках которого дети возьмут шефство над... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:58

2023-03-28T14:58

2023-03-28T14:58

общество

россия

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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит проект по сохранению исторической памяти, в рамках которого дети возьмут шефство над памятниками, сообщил РИА Новости председатель правления движения Григорий Гуров. Гуров объяснил, что в этот день участники движения по всей России "возьмут под шефство памятные места, проведут их уборку после зимнего периода и начнут подготовку ко Дню Победы". "Церемониальные встречи станут отправной точкой для регулярной работы в регионах: участники Движения будут нести почетный памятный караул, облагораживать пространство и осуществлять косметическое восстановление архитектуры памятных мест, изучать их историю, проводить уроки и экскурсии", - добавил Гуров.

https://ria.ru/20230321/dvizh-1859362260.html

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общество, россия