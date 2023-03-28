https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html

"Он за нами шпионит". Военные США рассказали об огромном объекте в космосе

"Он за нами шпионит". Военные США рассказали об огромном объекте в космосе - РИА Новости, 28.03.2023

"Он за нами шпионит". Военные США рассказали об огромном объекте в космосе

Межзвездный астероид Оумуамуа, пролетевший через Солнечную систему в 2017-м, возможно, был "гигантской материнской станцией инопланетян". Об этом заявили... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:00

2023-03-28T11:43

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Межзвездный астероид Оумуамуа, пролетевший через Солнечную систему в 2017-м, возможно, был "гигантской материнской станцией инопланетян". Об этом заявили специалисты департамента Министерства обороны США, занимающегося изучением НЛО. У ученых есть другие версии необычные свойства объекта.Нарушая законы гравитацииНе исключено, что Солнечную систему периодически посещают звездолеты, рассылающие к планетам разведывательные зонды, пишут в отчете директор Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, бывший заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета Абрахам Леб и глава отдела неопознанных воздушных явлений Пентагона Шон Киркпатрик. Одним из таких "материнских кораблей" (mothership), по их мнению, мог быть межзвездный объект 1I/Оумуамуа, обнаруженный 19 октября 2017-го телескопом Pan-STARRS на Гавайах.Сначала Оумуамуа (по-гавайски — "разведчик") считали кометой, залетевшей из межзвездного пространства. Объект двигался с негравитационным ускорением. Но облака из пыли и газа — кометной комы, которая при приближении к Солнцу под давлением света вытягивается, образуя характерный хвост, — у Оумуамуа не было.Поэтому ее переквалифицировали в астероид. Однако необычная траектория, низкая отражающая способность и плоская сигарообразная форма (длина около 200 метров при ширине не более 20) абсолютно несвойственны астероидам.Объект двигался по незамкнутой гиперболической орбите — "траектории рогатки" — со скоростью, недостижимой для земных космических кораблей: около 26 километров в секунду. Расчеты показали, что он прибыл из окрестностей звезды Вега в созвездии Лиры — это в 25 световых годах от нас. Пройдя рядом с Солнцем, Оумуамуа неожиданно развернулся, разогнался до 92 километров в секунду и быстро покинул Солнечную систему. Никаких сигналов от него не поймали.У астрономов было всего несколько недель для изучения Оумуамуа, прежде чем он навсегда исчез из поля зрения телескопов. И сейчас, спустя пять с лишним лет, нет однозначного объяснения тому, что увидели. Особенно интригует дополнительное ускорение, противоречащее законам гравитации. Авторы отчета допускают работу ионного двигателя в сочетании с солнечным парусом. Такие беспилотные автономные системы способны путешествовать сквозь Галактику, разгоняясь вблизи звезд.Интересно, что в Солнечной системе Оумуамуа проследовал мимо обладающих атмосферой каменистых планет в зоне обитаемости. Особенно приблизился к Земле. Далеких и холодных газовых и ледяных гигантов — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — обошел стороной.Отвлекающий маневрВ последнее время Пентагон активно продвигает тему НЛО, которую с подачи военного ведомства уже не воспринимают как чисто конспирологическую. Астрономы, физики и инженеры всерьез обсуждают ее на научных конференциях, выходят монографии и статьи в рейтинговых журналах.В марте 2022-го в раздел 50 Кодекса законов США внесли специальный параграф предписывает Пентагону ежеквартально готовить секретные отчеты для конгресса. В мае впервые за полвека состоялись слушания по проблеме НЛО. А в июле рабочую группу по неопознанным воздушным явлениям (UAPTF) преобразовали в AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), занимающийся любыми аномальными наблюдениями в воздухе, на море и в космосе. С тех пор инициировали более 360 расследований. Примерно половина — это "объекты, похожие на воздушные шары".Примечательно, что об Оумуамуа как потенциальном корабле инопланетян заговорили именно сейчас, хотя никаких новых данных не появилось. Отчет в черновом варианте спешно опубликовали сразу вслед за новостями о "китайских шарах". Очень похоже на попытку отвлечь внимание от более важных международных вопросов и одновременно продемонстрировать лидерство США в сфере глобальной безопасности.Водно-водородный "айсберг"В недавней статье астрохимик из Калифорнийского университета в Беркли Дженнифер Бергнер и астроном из Корнеллского университета Дэррил Селигман предложили довольно простое естественное объяснение необычных свойств астероида.Оумуамуа мог возникнуть на ранних стадиях формирования планет вблизи одной из соседних звезд как ледяной планетезималь. Гравитация его выбросила из своей системы, и он стал путешествовать как "отколовшийся космический айсберг".В межзвездном пространстве молекулы Н2О под действием ионизированных космических лучей частично диссоциировали, образовав газообразный водород, который оставался запертым во льду. При приближении к Солнцу лед таял, а водород — высвобождался, придавая объекту аномальное ускорение."По характеристикам Оумуамуа соответствует стандартной межзвездной комете, подвергшейся интенсивной обработке", — приводятся в пресс-релизе слова Дженнифер Бергнер.Эксперименты подтвердили результаты моделирования: при достижении определенной температуры газообразный водород лавинообразно выделялся из водно-водородной ледяной матрицы. Предыдущие теоретические построения не соответствовали наблюдениям из-за того, что объект представляли состоящим целиком изо льда, чистого водорода, азота или монооксида углерода.Отсутствие газово-пылевой комы у Оумуамуа, вероятно, связано с тем, что газообразный водород невидим для оптических телескопов, а пыль, если она и была, так и осталась внутри ледяной матрицы. Для высвобождения молекулярного водорода не нужно полного таяния — достаточно структурной перестройки льда.Кроме того, моделирование показало, что если бы астероид получал негравитационное ускорение от испарения водяного льда, то это объяснило бы лишь половину прироста скорости, тогда как выбросы молекулярного водорода идеально вписываются в его реальную траекторию.Вопросы остаютсяС 2017-го Бергнер и ее коллеги идентифицировали в пределах Солнечной системы еще шесть похожих объектов — без наблюдаемой комы и с негравитационными ускорениями. Их назвали "темными кометами". В 2031 году достичь одной из них, 1998 KY26, должна японская миссия "Хаябуса-2", которая недавно собрала образцы с астероида Рюгу. До недавнего времени 1998 KY26 также считали астероидом, но в декабре 2022-го его переквалифицировали в комету.Бергнер и Селигман утверждают, что все ледяные тела, подвергающиеся воздействию межзвездных космических лучей, должны выглядеть одинаково. Однако прилетевший к нам из межзвездного пространства 2I/Борисов, обнаруженный в 2019-м российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым, обладает гигантским газово-пылевым хвостом и куда больше похож на типичную комету Солнечной системы, чем на 1I/Оумуамуа."На самом деле на долгопериодические кометы из облака Оорта воздействуют те же космические лучи, что и межзвездные объекты, потому что они находятся за пределами гелиосферы и солнечный ветер их не защищает. Тем не менее у всех комет облака Оорта есть хвосты", — пишет сторонник искусственного происхождения Оумуамуа Абрахам Леб.И в качестве еще одного аргумента приводит любопытный факт. В сентябре 2020-го тот же телескоп Pan-STARRS, который обнаружил Оумуамуа, наблюдал объект без кометного хвоста, демонстрирующий заметный эффект давления солнечного излучения на его орбиту. Этот объект, названный 2020 SO, оказался частью разгонного блока "Центавр" аппарата "Сервейер-2", запущенного НАСА в 1966-м. Спектроскопический анализ показал, что он состоит из нержавеющей стали, покрытой краской на основе диоксида титана.

https://ria.ru/20230317/uran-1858388825.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

космос - риа наука, астероиды, кометы, инопланетяне, астрономия, наса