https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861347767.html

ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия

ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия - РИА Новости, 28.03.2023

ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия

Последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования успеха не имели, сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:53

2023-03-28T18:53

2023-03-28T19:54

сша

в мире

калифорния

россия

алексей леонков

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861360747_0:206:3071:1934_1920x0_80_0_0_e24b41709866832535f4fae6a0ccb3bc.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования успеха не имели, сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.Испытания проводились 13 марта, когда ракету AGM-183 ARRW выпустили с борта стратегического бомбардировщика B-52H у побережья Калифорнии.Соединенные Штаты отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже стоят на вооружении.В начале марта президент США Джо Байден заявил, что разработка гиперзвуковых ракет требует расширения промышленных мощностей, и распорядился отменить в их отношении некоторые ограничения закона об оборонном производстве.Как сообщал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, Москва уже давно располагает широкой линейкой гиперзвукового оружия и работает над его новым поколением, в то время как Вашингтон еще только добиваются стабильных полетов на сверхзвуковой скорости.Собеседник агентства напомнил, что на вооружении российской армии стоят такие серийные гиперзвуковые ракетные комплексы воздушного, морского и наземного базирования, как "Кинжал", "Циркон", "Искандер", а также планирующий боевой блок "Авангард".В феврале Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой в этом году заступают на боевое дежурство, серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" продолжат, также начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".

https://ria.ru/20230325/knr-1860539661.html

https://ria.ru/20230310/ssha-1856897858.html

сша

калифорния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, калифорния, россия, алексей леонков, джо байден, владимир путин