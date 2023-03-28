ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия
Министр ВВС Кендалл: последние испытания гиперзвукового оружия не были успешными
Американский бомбардировщик B-52H. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования успеха не имели, сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
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"Те (испытания. — Прим. ред.), что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны", — сказал он на слушаниях в конгрессе.
Испытания проводились 13 марта, когда ракету AGM-183 ARRW выпустили с борта стратегического бомбардировщика B-52H у побережья Калифорнии.
В начале марта президент США Джо Байден заявил, что разработка гиперзвуковых ракет требует расширения промышленных мощностей, и распорядился отменить в их отношении некоторые ограничения закона об оборонном производстве.
Как сообщал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, Москва уже давно располагает широкой линейкой гиперзвукового оружия и работает над его новым поколением, в то время как Вашингтон еще только добиваются стабильных полетов на сверхзвуковой скорости.
Собеседник агентства напомнил, что на вооружении российской армии стоят такие серийные гиперзвуковые ракетные комплексы воздушного, морского и наземного базирования, как "Кинжал", "Циркон", "Искандер", а также планирующий боевой блок "Авангард".
В феврале Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой в этом году заступают на боевое дежурство, серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" продолжат, также начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".