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ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия - РИА Новости, 28.03.2023
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18:53 28.03.2023 (обновлено: 19:54 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861347767.html
ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия
ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия - РИА Новости, 28.03.2023
ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия
Последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования успеха не имели, сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:53
2023-03-28T19:54
сша
в мире
калифорния
россия
алексей леонков
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования успеха не имели, сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.Испытания проводились 13 марта, когда ракету AGM-183 ARRW выпустили с борта стратегического бомбардировщика B-52H у побережья Калифорнии.Соединенные Штаты отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже стоят на вооружении.В начале марта президент США Джо Байден заявил, что разработка гиперзвуковых ракет требует расширения промышленных мощностей, и распорядился отменить в их отношении некоторые ограничения закона об оборонном производстве.Как сообщал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, Москва уже давно располагает широкой линейкой гиперзвукового оружия и работает над его новым поколением, в то время как Вашингтон еще только добиваются стабильных полетов на сверхзвуковой скорости.Собеседник агентства напомнил, что на вооружении российской армии стоят такие серийные гиперзвуковые ракетные комплексы воздушного, морского и наземного базирования, как "Кинжал", "Циркон", "Искандер", а также планирующий боевой блок "Авангард".В феврале Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой в этом году заступают на боевое дежурство, серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" продолжат, также начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".
https://ria.ru/20230325/knr-1860539661.html
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сша, в мире, калифорния, россия, алексей леонков, джо байден, владимир путин
США, В мире, Калифорния, Россия, Алексей Леонков, Джо Байден, Владимир Путин
ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия

Министр ВВС Кендалл: последние испытания гиперзвукового оружия не были успешными

© AFP 2023 / Paul J. RichardsАмериканский бомбардировщик B-52H
Американский бомбардировщик B-52H - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / Paul J. Richards
Американский бомбардировщик B-52H. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования успеха не имели, сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
«
"Те (испытания. — Прим. ред.), что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны", — сказал он на слушаниях в конгрессе.
Испытания проводились 13 марта, когда ракету AGM-183 ARRW выпустили с борта стратегического бомбардировщика B-52H у побережья Калифорнии.
Соединенные Штаты отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже стоят на вооружении.
Крылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
США проигрывают Китаю в области гиперзвукового оружия, заявил конгрессмен
25 марта, 01:32
В начале марта президент США Джо Байден заявил, что разработка гиперзвуковых ракет требует расширения промышленных мощностей, и распорядился отменить в их отношении некоторые ограничения закона об оборонном производстве.
Как сообщал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, Москва уже давно располагает широкой линейкой гиперзвукового оружия и работает над его новым поколением, в то время как Вашингтон еще только добиваются стабильных полетов на сверхзвуковой скорости.
Собеседник агентства напомнил, что на вооружении российской армии стоят такие серийные гиперзвуковые ракетные комплексы воздушного, морского и наземного базирования, как "Кинжал", "Циркон", "Искандер", а также планирующий боевой блок "Авангард".
В феврале Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой в этом году заступают на боевое дежурство, серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" продолжат, также начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".
Крылатые ракеты и авиабомбы у многофункционального фронтового истребителя МиГ-35 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
США беззащитны перед российскими крылатыми ракетами, заявил сенатор
10 марта, 02:49
 
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